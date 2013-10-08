دوره داوري درجه سه فوتبال در بجنورد برگزار شد

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: يك دوره داوري درجه سه فوتبال با حضور 24 نفر از علاقه مندان به داوري خراسان شمالي با حضور اکبر سلمانی؛ مدرس داوری فدراسیون فوتبال در بجنورد برگزار شد.

وي با بيان اين كه اين دوره داوري به مدت پنج روز و به دو صورت تئوري و عملي برگزار شد، اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره، زير نظر مدرس داوري فدارسيون، با آخرین قوانین داوری فوتبال بر اساس آیین نامه های فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) آشنا شدند.

جعفرزاده عنوان كرد: تمامي شركت كنندگان در اين دوره داوري، مطابق قانون بين 19 تا 27 سال سن داشتند.

به گفته وي در پايان از شركت كنندگان در اين دوره داوري آزمون به عمل آمد و پس از مشخص شدن نتايج آزمون، به آن دسته از شركت كنندگاني كه حد نصاب نمره قبولي را كسب كرده باشند، مدرك داوري درجه سه فوتبال از سوي فدارسيون اعطا خواهد شد.

جعفرزاده همچنين از برگزاري دوره ارتقا داوری درجه سه به دو در استان نيز خبر داد و گفت: اين دوره داوري به زودي در خراسان شمالي برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود، شركت‌كنندگان در اين دوره بايد كمتر از 29 سال سن داشته باشند و علاوه بر اين از زمان صدور مدرك داوري درجه سه آنها نيز مي بايد حداقل دو سال گذشته باشد.

خراسان شمالي در زمينه داور فوتبال دچار كمبود است اما بنا به گفته رييس هيئت فوتبال استان به علت اين كه خراسان شمالي در ليگ هاي دسته يك و برتر كشور نماينده اي ندارد؛ با كمبود مربي فوتبال مواجه نيست.