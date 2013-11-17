  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

با حضور سرمربي تيم ملي فوتبال/

دوره مربيگري فوتبال بانوان در بجنورد برگزار مي شود

دوره مربيگري فوتبال بانوان در بجنورد برگزار مي شود

بجنورد - خبرگزاري مهر: رئيس هيئت فوتبال خراسان شمالي گفت: دوره مربيگري درجه D فوتبال ویژه بانوان با حضور مريم آزمون سرمربي تيم ملي فوتبال پايه كشور در بجنورد برگزار مي شود.

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دوره مربیگری درجه D فوتبال ویژه بانوان از سه شنبه بيست و هشتم آبان ماه با حضور 28 بانوي علاقه مند به مربيگري فوتبال در بجنورد برگزار مي شود.

او اظهار داشت: اين دوره مربيگري به مدت پنج روز به دو صورت تئوري و عملي زير نظر مریم آزمون؛ مدرس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زير 13 سال ایران برگزار خواهد شد.

به گفته جعفرزاده در اين دوره مربيگري 25 خانم از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي حضور دارند كه دوره هاي تئوري آن در محل هيئت فوتبال و دوره عملي در استاديوم تختي بجنورد برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: شركت كنندگان در اين دوره با شيوه هاي مربيگري فوتبال بانوان آشنا مي شوند و در پايان آن نيز آزمون پايان دوره از آنها گرفته مي شود.

اين مسئول عنوان كرد: به شركت كنندگاني كه حد نصاب نمره قبولي در آزمون را كسب كنند مدرك مربيگري درجه D فوتبال آسيا اعطا خواهد شد.

رييس هيئت فوتبال خراسان شمالي گفت: از ابتداي امسال تاكنون دو دوره مربيگري فوتبال بانوان و دو دوره مربيگري فوتبال آقايان در خراسان شمالي برگزار شده است.

کد مطلب 2176581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها