دوره مربيگري فوتبال بانوان در بجنورد برگزار مي شود

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دوره مربیگری درجه D فوتبال ویژه بانوان از سه شنبه بيست و هشتم آبان ماه با حضور 28 بانوي علاقه مند به مربيگري فوتبال در بجنورد برگزار مي شود.

او اظهار داشت: اين دوره مربيگري به مدت پنج روز به دو صورت تئوري و عملي زير نظر مریم آزمون؛ مدرس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زير 13 سال ایران برگزار خواهد شد.

به گفته جعفرزاده در اين دوره مربيگري 25 خانم از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي حضور دارند كه دوره هاي تئوري آن در محل هيئت فوتبال و دوره عملي در استاديوم تختي بجنورد برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: شركت كنندگان در اين دوره با شيوه هاي مربيگري فوتبال بانوان آشنا مي شوند و در پايان آن نيز آزمون پايان دوره از آنها گرفته مي شود.

اين مسئول عنوان كرد: به شركت كنندگاني كه حد نصاب نمره قبولي در آزمون را كسب كنند مدرك مربيگري درجه D فوتبال آسيا اعطا خواهد شد.

رييس هيئت فوتبال خراسان شمالي گفت: از ابتداي امسال تاكنون دو دوره مربيگري فوتبال بانوان و دو دوره مربيگري فوتبال آقايان در خراسان شمالي برگزار شده است.