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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

کودکان کار از دروازه غار به فرهنگسرای ملل رفتند

کودکان کار از دروازه غار به فرهنگسرای ملل رفتند

نمايشگاه آثار هنري کودکان كار به همت موسسه حمایتی خانه مهر کودکان دروازه غار در فرهنگسراي ملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبگزاری مهر، به مناسبت روز جهاني كودك به همت موسسه حمايتي خانه مهر كودكان دروازه غار جشنواره "آرزوهاي كودكان" شامل آثار هنري كودكان كار و زنان سرپرست خانوار در فرهنگسراي ملل به نمايش در آمد.

اين نمايشگاه كه در غرفه‌های کارهای دستی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار برگزار شده است، امروز 16 مهر ماه آغاز به كار كرد و تا 17 مهرماه از ساعت 9 تا 20 ميزبان علاقه‌مندان است.

نمايشگاه آثار هنري و دستي كودكان، گریم کودکان، مسابقه نقاشی، آموزش حقوق کودکان و... از جمله برنامه‌‌هاي اين نمايشگاه است.

اين نمايشگاه با همكاري سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیریت فرهنگی هنری منطقه یک در فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه آیت الله صدر، میدان پیروز، خیابان قیطریه، بوستان قیطریه برگزار شده است و در روزهاي سه سنبه و چهارشنبه 16 و 17 مهرماه ميزبان شهروندان تهراني است.

کد مطلب 2151483

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