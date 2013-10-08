واگذاری تدریجی واحدهای مسکن مهر/ تغییر در شیوه شهرسازی با احیای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: واحدهای مسکن مهر به تدریج در حال تکمیل شدن هستند و واگذار میشوند.
وی در خصوص اینکه برخی از مسئولان وزارت نفت اعلام می کنند وزارت راه درخواستی برای گازرسانی ارایه نداده است، گفت: وظیفه هر وزارتخانهای در پروژه مسکن مهر به عهده خودش است و قرار نبوده وزارت راه و شهرسازی همه کارها را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه برخی پروژهها استحکام کافی و بتن مناسب ندارند، گفت: برخی پروژهها بررسی شدند اما نمیتوان گفت که تمامی واحدهای مسکن مهر مشکل دارند.
وی با بیان اینکه عمر مفید ساختمانها به مقررات ملی شهرسازی برمیگردد، افزود: مواردی که شهرسازی عدول میکند و ساختمانهای با عمر 2 یا 3 سال ساخت تخریب و به جای آن ساختمانهایی با طبقات بیشتر ساخته میشود به کیفیت ساخت و ساز مربوط نیست بلکه باید احیای اقتصادی شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه میزان تولید سیمان در کشور به 80 تن رسیده است و باید چگونگی استفاده از انواع این محصولات باید توسعه یابد، بیان کرد: در استفاده از ملات خشک در ساختمان سازی که هزینهبر است و دورریز زیادی دارد باید دقت شود. ضمن آنکه باید بتوانیم در سطح منطقه در تولید سیمان و بتن رقابت ایجاد کنیم و این رقابت باید هم در بخش راه و هم در بخش مسکن ایجاد شود.
وی در خصوص اینکه روکشهای بتنی میتواند جایگزین آسفالتهای موجود شوند، بیان کرد: این روکش ها باید با آموزش به عموم به تدریج مورد استفاده قرار گیرند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم عادی در ساختمان سازی خود از ملات خشک استفاده میکنند، گفت: در حال حاضر میتوان ملاتهای خشک و آماده را برای ساختمان سازی مقاوم تهیه کرد و استفاده از این مصالح نیازمند آموزش بیشتر است چرا که پاکیزگی محیط زیست و افزایش راندمان ساخت و ساز را دربر دارد.
آخوندی با بیان اینکه باید از محصولات بتنی بیشتر استفاده شود، گفت: حتی در ابینه و ساخت و سازها باید از این محصولات و سیمان با مواد افزودنی استفاده بیشتری شود.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه میزان سیمان تولیدی درکشور را میتوان دو برابر کرد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال رسیدن به میزان تولید بتن در برنامه 1404 است، گفت: باید سهم استفاده از بتن افزایش یابد و انواع محصولات بتنی نیز بیشتر شوند و میتوانیم با استفاده از سیمان و مواد افزودنی، کاربردهای مختلفی از بتنها برای ساخت و ساز داشته باشیم چراکه بیشتر کشورهای پیشرفته از این روش در ساخت وسازها استفاده میکنند.
نظر شما