حسن یزدانی و عظیمی فینالیست شدند/ خیز کشتی ایران برای طلا و برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، در وزن ۹۲ کیلوگرم مبین عظیمی در مرحله نیمه نهایی به مصاف از آمریکا رفت که با نتیجه پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

ابوالفضل رحمانی و محمدمبین عظیمی در گروه ۳ نفره به همراه ترنت هیدلای قهرمان جهان از آمریکا حضور دارند. عظیمی در مقابل حریف آمریکایی با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب شد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ از سد ابوالفضل رحمانی گذشت. در آخرین دیدار این گروه رحمانی با نتیجه ۱۱ بر ۹ مغلوب هیدلای شد و از دور رقابت ها کنار رفت. با این نتیجه عظیمی به دیدار نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر داستین پلات از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال بار دیگر به مصاف هیدلای از آمریکا می‌رود.

ابوالفضل رحمانی دیگر کشتی‌گیر ایران در وزن ۹۲ کیلوگرم برابر ترنت هیدلای دارنده مدال طلای جهان از آمریکا رفت و در شرایطی که با نتیجه ۸ بر صفر پیش بود در نهایت با نتیجه ۱۱ بر ۹ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حسن یزدانی دیگر کشتی‌گیر ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف مارگریشویلی از گرجستان رفت که با نتیحه ۱۴ بر ۴ پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد. این اولین مسابقه بین‌المللی یزدانی پس از مصدومیت از ناحیه کتف و دوره نقاهت است. یزدانی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ماراب سلیمانیشویلی از گرجستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۴ بر ۲ ریچارد وق از مجارستان را شکست داد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم عادل پناهیان پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب زلیم خان خادجیف از فرانسه شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار به مصاف اوتاری آدیشویلی از گرجستان می رود.

همچنین در وزن ۷۹ کیلوگرم سبحان اسمی در دور نخست با نتیجه ۱۸ بر ۸ مغلوب دانیل بروناگل از آمریکا شد و با توجه به شکست حریفش در دور بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.