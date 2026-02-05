۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

درخواست اجرای قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد به دادستانی اسلام‌شهر

وکیل اولیای دم الهه حسین‌نژاد از ارسال درخواست اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل مرحومه حسین نژاد به دادستانی اسلامشهر خبر داد.

خبرگزاری مهر - مهسا حیدری: امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم و صاحبان حق قصاص مرحوم الهه حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به واریز تفاضل دیه به حساب دادگستری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در پی درخواست‌های مکرر اولیای دم برای اجرای حکم قصاص قاتل (بهمن فرزانه)، درخواست اجرای حکم به‌صورت رسمی به دادستان اسلام‌شهر ارسال شده است. در حال حاضر، منتظر صدور دستور قضایی و تعیین تاریخ اجرای حکم قصاص هستیم.

گفتنی است، الهه حسین‌نژاد شهروند ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر بود که در ۴ خرداد ۱۴۰۴، پس از خروج از محل کارش ناپدید شد. تحقیقات پلیس بلافاصله برای این پرونده آغاز و صبح ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، دادستانی تهران خبر از پیدا شدن جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیر شدن قاتل داد.

مدتی بعد رأی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر قصاص نفس قاتل حسین نژاد با مستندات و شواهد کافی توسط دیوان عالی کشور تأیید شد اما به دلیل تفاضل دیه این موضوع با تاخیر در اجرای حکم همراه بوده است که با دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین مبلغ تفاضل دیه از منبع دیگری این موضوع حل شد.

    نظرات

    • سیامک IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      اعدام کنید دلمون خنک بشه
    • دیارچگنی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      هرچند بنده با اعدام مخالفم ولی به این گرگهای درنده نباید رحم کرد در انظار مردم واشخاص گرگ صفت مثل خودش آویزانش کنید حداقل چند ساعتی بالای دار باشد شایددرسی عبرت باشد
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      این‌‌یارو‌تو‌زندان‌مونده‌.میدونه‌که قصاص‌اجرا‌میشه‌.میخاد‌دیگه‌حکم و‌اجرا‌کنن‌.که از‌بند‌راحت‌شه‌.اگه یک درصدامید‌داشت‌نمیگفت‌اجرا‌کنید.یادش‌ رفت‌کل‌ایران‌وداغدار‌کرد.
      • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
        جناب پروفسور: الان خود قاتل درخواست اجرای حکم داده؟؟!!!!
      • محمد IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        سلام وقتی اقایان فوت بشن دیه دوبرابر به همسرانش میرسه و دیه دوبرابر مرد به نفع خانمهاست
    • بهار IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      از این به بعد هر کسی توی زندگی کم آورد، میره هم آدم ربایی میکنه هم تجاوزش میکنه بعدم طرفو میکشه اگر هم پیداش کردن حداقل نصف دیه میگیره برای وارثش چون میدونه وجود خودش انقدر ارزش نداره که بتونه اون درآمد داشته باشه، بعد میگن چرا جنایت نسبت به خانمها زیاد میشه
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      چرا تا الان زنده مونده، اگه معترض بود همون روز اول میکشتینش، باید بدینش دست خانوادش با دستهاشون تیکه کنن
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      چرا تاحالا عدام نشده
    • علی IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      احسنت به رئیس قوه قضائیه 🙏🙏🙏
    • بیسواد IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      به نظرم بدترین درد به اینجور حیوانها بخشیدن تا وقتی پیر میشن یادشون بیاد چه گناهی مرتکب شدن شب روز با عذاب وجدان زندگی کنن چطور میتونن یه خانواده رو زجر بدن باید ببخشی تا لحظه مرگمشون با عذاب زندگی کنن همیشه کار بدشون جلوی چشمشون باشه صدای اون دختر بیگناه تو گوشش باشه عذاب بکشه الله هدایت کن
      • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
        اتفاقا باید نحوه اعدام این جونورا زجرکش کردن باشه!!! تا لحظه آخر باید درد رو با تمام وجودشون احساس کنن
      • بیتا ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        مطمئن باشید چنین افراد ضد اجتماعی و جنایتکار اصلا دچار عذاب وجدان نمی‌شن و اگه آزاد بشن دوباره اعمال خلاف خود را به بدترین و شدیدترین روش انجام میدن. این رو تجربه ثابت کرده در تمام کشورها.
    • جانباز IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      هرچه سریعتر اعدام شود.برای چه تفاصل دیه می‌گیرد.این چه قانونی است.دخترمردم را کشته.پول هم باید بدهد.
      • امیر مختار IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
        وقتیکه میگی من مسلمان هستم همینه تو قانون اسلام دیه زن نصف دیه مرد هستش شعار میدن جایگاه زن و مرد برابر هست ولی در عمل چنین شعاری معنی نمیده و کلی اختلاف بین زن و مرد هست
      • سمیه IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      چرا انقد دیر هر چه سریتر اعدامش کنید این حیوان دل کل ایران رو به درد آورد در ملاعام اعدام کنید
    • ف م هستم IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      فقط اعدام چطور باید ناموس مردم و در بیابان تیکه تیکه کنه چرا به کدوم جرم به کدوم گناه چرا فقط اعدام در شهر
      • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      • ناشناس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
    • نصرت IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      این نوع اعدامها باید در ملا عام صورت پذیرد یا در زندان جلو چشم دیگر مجرمان
    • ترامپ IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      من با اعدام مخالفم باید تا آخر عمرش زندان باشه.
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      سریع قاتل الهه حسین نژاد را اعدام کنید
    • عزت IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      این بی شرف چرا تا الان زندست
    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      باید سریع اعدام شود
    • US ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      اعدام این افراد جنایتکار خوب است زودتر باید اعدامش کنید
    • پژمان IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      باید همونطوری که مرحوم رو به قتل رسونده همونطور هم تقاص پس بده مردم ببینن چه حیوان های کثیفی روی کره زمین راه میرن
    • نا شناس IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      جرم فقط قتل نبود ه آدم ربایی هم بوده
    • Sahel IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      این تنها مرگیه که مردم ایران دست جمعی دلشون خنک میشه
    • ناشناس IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      قاتل باید قصاص شود
    • شریف IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      کاش میشد طولانی مدت زندانی بشه نه به اعدام ....
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      چرا این اشغال هنوز زنده است
    • قیصر IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      منصفانه است.....باید شرارت او پایان یابد
    • علی رضا IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      به نظر باید کاری کرد که هر لحظه مرگ احساس کنه ودر اردوگاههای کار های سخت کار کنه هر لحظه مرگ ببینه
    • حنانه IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      به نظرم ایشون رو اعدام کنید من درسته مخالف اعدام هستم ولی ایشون رو اعدام کنید چون ممکن است جون یه آدم دیگه رو بگیرن ایشون گرگ صفت هستن
    • ایرانی IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      لطفا داخل شهر بچرخونید این آشغال و بعد اعدام کنید تا همه ببینن درس بگیرن .
    • Mahor IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      از رئیس دادستانی و قوه قضائیه در خواست در نظر گرفتن این موضوع را دارم که الهه یک شاغل بود چیزی که در گذشته در زنان ما کم دیده میشد اما در حال حاضر میتوان دید که زنان چگونه پا به پای مردان به سرپرستی و برای معاش در حال تلاش هستند ، در اصل یک شاغل جان یک شاغل دیگر را گرفته ، پرداخت دیه به چنین فردی باید بیشتر بررسی گردد.
    • ارام IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      خوبه دیگه طرف آدم میکشه خونواده مقتول واسه قصاص باید پول پرداخت کنن تا بچه های قاتل گشنه نمونن
    • حسین IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      تورو خدا هرچه زود تر اعدام کنید . خیلی دیر شده تا حالا . این ها باید 1000بار اعدام بشن
    • را IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      فقط دیگه نگین توی اسلام زن و مرد یکی هستن تفاوت رو نگاه کنین دختر مردم رو دزدیده و اینطوری تو بیابونها پیداش کردن بعد داغدیده و مصیبت دیده باید دنبال پول باشه برای قصاص
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      یعنی دولت با پرداخت دیه میخواد بزاره یه قاتل فراری آزاد بشه و راست راست بگرده دلیلش چیه تا حالا اعدامش نکردن این یک قاتل دیونه است اگه آزاد بشه دوباره این کارو میکنه
    • م IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      فقط اعدام
    • رضا IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      اعدام
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      سلام علیکم چرا دیه باید بده مگر کار خوب کرده که پول هم بدید به خانواده کثیفش این ذات حیوانی رو باید تیکه تیکه کرد واقعا بی انصافی که در خواست دیه کردید جز مجرمها پر روتر بشن چیز خاصی نیست لعنت خدا به این انسان کثیف
    • احمد مهدیان IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      اختلاف دیه زن ومرد باید تصحیح بشه این قانون بی‌معنی هست که عزیزت به بدترین وضع کشته بشه بعد خودت ۱میلیارد پول هم بدی خوش به حال خانواده قاتل
    • مریم IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      چرا تفاضل این چه قانونی هست ادم بچه ش با ناجوانمردی میکشن باید پول هم بدید بنظرم باید این قانون اصلاح بشه و زخم بیشتری به خانواده مقتول نزنید
    • بهراد IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      بدون هیچ ارفاقی باید حتما اعدام شود .. امیدوارم که خانواده مقتول مرحومه حسین نژاد تحت تاثیر عواطف و اعتقادات چرند افراد دیگر قرار نگیرند و حتما مصر باشند روی قصاص .. و عملیش کنند .. پشیمانی و ندامت قاتل هیچ تاثیری ندارد چون یک خون ناحق دختر ایران زمین توسط یه جلاد ریخته شده است .. به امید تداوم قانونهای درست این مدلی .... سپاس از دستگاه قضا
    • حمیدرضا مقدم CA ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      یه حرومزاده که راحت خون بچه یه خانواده رو بی دلیل بریزه باید پوستش زنده زنده کنده بشه بدن خانواده هایی که داغ قتل دیدن مجازاتش کنن درس عبرت وقتی میشه که مرگ راحت نباشه چطور جاهای دیگه مسئولین بلدن خوب مجازات کنن

