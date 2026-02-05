خبرگزاری مهر - مهسا حیدری: امیرحافظ سلیمانی، وکیل اولیای دم و صاحبان حق قصاص مرحوم الهه حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به واریز تفاضل دیه به حساب دادگستری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در پی درخواست‌های مکرر اولیای دم برای اجرای حکم قصاص قاتل (بهمن فرزانه)، درخواست اجرای حکم به‌صورت رسمی به دادستان اسلام‌شهر ارسال شده است. در حال حاضر، منتظر صدور دستور قضایی و تعیین تاریخ اجرای حکم قصاص هستیم.

گفتنی است، الهه حسین‌نژاد شهروند ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر بود که در ۴ خرداد ۱۴۰۴، پس از خروج از محل کارش ناپدید شد. تحقیقات پلیس بلافاصله برای این پرونده آغاز و صبح ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، دادستانی تهران خبر از پیدا شدن جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیر شدن قاتل داد.

مدتی بعد رأی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر قصاص نفس قاتل حسین نژاد با مستندات و شواهد کافی توسط دیوان عالی کشور تأیید شد اما به دلیل تفاضل دیه این موضوع با تاخیر در اجرای حکم همراه بوده است که با دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین مبلغ تفاضل دیه از منبع دیگری این موضوع حل شد.