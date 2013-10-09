دادگستری و نیروی انتظامی دو بازوی توانمند در استقرار عدالت و امنیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان اظهار داشت: عدالت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که استقرار عدالت بسترساز امنیت است و یا به عبارتی دیگر امنیت را می توان تجلی استقرار عدالت برشمرد.

وی با بیان اینکه مفهوم امنیت را تحت لوای عدالت محوری می توان تفسیر کرد، افزود: عدالت محوری دستگاه قضایی و امنیت مداری دستگاه انتظامی و تعاملات سازنده موجود بین این دو در جهت تقویت و ارتقاء سطح عدالت و امنیت در جامعه اسلامی از ضروریات حیاتی است.

بدری تصریح کرد: بنابراین حمایت دولت از لحاظ منابع مالی و منابع انسانی از این دو دستگاه خطیر ضامن استقرار و امنیت پایدار است و رضایت عمومی از وضعیت عمومی کشور را در پی دارد.

رئیس شورای قضایی استان لرستان در ادامه تصریح کرد: سطح توقعات عمومی جامعه از دو دستگاه قضایی و انتظامی بسیار بالاست و هر گونه حرکتی زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد.

بدری ادامه داد: با وجود کمبود امکانات مالی و انسانی موجود ولی شاهد عملکرد مطلوب و رضایت بخشی از دستگاههای قضایی و انتظامی هستیم.

وی برگزاری مناسبتهایی همچون بزرگداشت هفته قوه قضائیه و هفته نیروی انتظامی را یادآور زحمات شبانه روزی این دو دستگاه دانست و بیان داشت: قانون به روشنی بر استقرار عدالت و امنیت در جامعه اسلامی تاکید دارد و در این خصوص بایستی همت و خدمتگزاری بی منت را در دستور کار قرار داد و در واقع با رفع مشکلات مالی و انسانی دستگاههای قضایی و انتظامی می توان عدالت و امنیت را در جامعه بهینه کرد.

بدری در پایان این جلسه بر تعامل سازنده دستگاه قضایی و انتظامی تاکید کرد و یادآور شد: سرعت و دقت عمل دستگاه انتظامی و برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی با مجرمان و قانون شکنان زمینه وقوع جرایم را محدود کرده و رضایت عمومی را در پی دارد.

وی عنوان کرد: دادگستری و نیروی انتظامی دو بازوی توانمند دولت در استقرار عدالت و امنیت هستند و حمایت مجلس و دولت از این دوبازوی کارآمد جامعه اسلامی ضروری است.