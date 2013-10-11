سقوط یک هواپیمای مسافری در مالزی/ 28 شبه نظامی طالبان در افغانستان کشته شدند

مالزی

مقامات مالزی اعلام کردند که بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری با 16مسافر و دو خدمه در نزدیکی فرودگاهی در ایالت صباح دو نفر کشته شدند.

پاکستان

مقامات پلیس پاکستان اعلام کردند که نیمه شب گذشته سه عامل انتحاری در مسیر خود برای انجام انفجار انتحاری در شهر کراچی در جنوب این کشور کشته شدند.

فیلیپین

مقامات دولتی فیلیپین از افزایش تلفات سیل در مرکز و جنوب این کشور به 20 نفر خبر دادند.

تاجیکستان

"عبدالمنان دادایف" رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌ پرسی تاجیکستان اعلام کرد آینهال بابانظرآوا نامزد حزب نهضت اسلامی و ائتلاف نیروهای اصلاح‌ طلب به دلیل آنکه نتوانست تا ساعت 18 روز گذشته 210 هزار امضای لازم را برای شرکت در مرحله نهایی انتخابات از آن خود کند، از فهرست نهایی خارج شد و در انتخابات ریاست جمهوری که ششم نوامبر (پانزدهم آبان ماه) برگزار می شود، شرکت نمی کند.

چین

دیلی تلگراف گزارش داد که ژنگ یانلیانگ یک مرد چینی به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی و نداشتن توان لازم برای پرداخت هزینه های بیمارستان، پای خود را با اره و چاقو قطع کرد.

به نوشته یونهاپ، یک دیپلمات ارشد چین از تعهد چین و آمریکا برای گسترش هماهنگی و همکاری‌ های موثر برای حل مسئله هسته‌ ای کره‌شمالی و کاهش تنش‌ها در سایر موضوعات منطقه‌ خبر داد.

افغانستان

به نوشته شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن 28 شبه نظامی و زخمی شدن 15 شبه نظامی در جریان عملیات پلیس و ارتش این کشور در 24 ساعت گذشته در ولایت های "ننگرهار"، "دایکوندی"، "لگار"، "ورداک"، "بقلان" و "هلمند" خبر داد.

خبر دیگر اینکه آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل اظهارات اخیر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان را درباره عملیات نیروهای خارجی در در 10 سال گذشته این کشور که دستاورد قابل توجهی نداشته است، به باد انتقاد گرفت و پیشرفت در افغانستان را در این مدت چشمگیر خواند.