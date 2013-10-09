انفجار چندین بمب در استان های جنوبی تایلند/ تصمیم سازمانهای اطلاعاتی برای ترور ملا برادر

هند

مانموهان سینگ نخست وزیر هند امروز چهارشنبه برای شرکت در نشست "آ. سه. آن" و کشورهای شرق آسیا در سفری چهار روزه به برونئی و اندونزی می رود.

نخست وزیر هند پس از شرکت در نشست آ. سه. آن و کشورهای شرق آسیا به اندونزی رفته و از روزهای دهم تا دوازدهم اکتبر با مقامات ارشد آسیایی در جاکارتا دیدار می کند.

مانموهان سینگ گفت: در این دیدارها درباره اهمیت تقویت همکاریها با کشورهای شرق آسیا که اساس سیاست خارجی بوده و به صلح، امنیت و ثبات در منطقه کمک می کند، گفتگو می شود.

بر اساس این گزارش هند در پی گسترش روابط اقتصادی و همکاری در زمینه امنیتی و فرهنگی با کشورهای جنوب شرق آسیا است.

همچنین یک افسر ارشد پلیس هند اعلام کرد که بر اثر فروپاشی یک ساختمان 150 ساله در پایتخت این کشور، دست کم یک نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

افغانستان

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان عملیات ارتش با کمک نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور از جمله ولایت های ننگرهار، کپیسا، بغلان، جوزجان، قندهار، زابل، میدان وردک، لوگر، غزنی، هرات و هلمند 11 عضو طالبان کشته، دو نفر زخمی و هشت فرد دیگر بازداشت شدند.

بنگلادش

در حالی که تنها چند ماه از ریزش یک کارخانه 8 طبقه تولید پوشاک در حومه داکا و کشته و زخمی شدن هزار و 100 نفر نگذشته است، در پی آتش سوزی در یک کارخانه تولید پوشاک در شهر قاضی پور در 40 کیلومتری پایتخت بنگلادش دست کم 9 نفر کشته و 50 فرد دیگر زخمی شدند.

پاکستان

رسانه های پاکستانی همچنین از تصمیم 3 سازمان اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هند برای یافتن پناهگاه "ملا برادر" و ترور مرد شماره 2 طالبان افغانستان خبر دادند که مدتی است از زندان پاکستان آزاد شده است.

بر این اساس ملا برادر که تلاش بسیاری را برای فراهم کردن مقدمات صلح دولت با طالبان پاکستان انجام داده است، در پی سکونت در منطقه قبیله نشین وزیرستان پاکستان بوده اما از آنجاییکه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا درصدد کشتن وی بودند، مقامات پاکستانی مرد شماره 2 طالبان افغانستان را از وزیرستان خارج کرده و وی نیز پس از آزادی از زندان به پیشاور بازگشته است.

تایلند

صدای روسیه نیز از کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 22 فرد دیگر بر اثر انفجار 31 بمب و آتش سوزی در چند استان جنوبی تایلند از جمله یالا، پاتانی، ناراتیوات و سونکهلا خبر داد.

انفجارها در نزدیکی دستگاه‌ های خودپرداز بانک‌ ها و در کنار جاده ها با هدف آسیب زدن به خودروهای نظامی رخ داد که براثر آن 5 سرباز و 2 غیرنظامی کشته و 10 سرباز و 12 شهروند دیگر مجروح شدند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که استانهای جنوبی تایلند در چند هفته گذشته شاهد درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و جدایی طلبان بوده است.

سه ایالت جنوبی تایلند به دلیل آنکه اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، خواستار استقلال هستند، زیرا در سالهای اخیر جمعیت مسلمانان در میانمار و تایلند همواره در معرض اقدامات خشونت آمیز و تبعیض آمیز بودائیان قرار گرفته است و از سال 2004 تاکنون نیز در جریان ناآرامی ها در جنوب تایلند 5 هزار و 700 نفر کشته شدند.