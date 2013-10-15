به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران دوازدهمین دوره مسابقات تخصصی جشنواره صنعت چاپ ایران، برگزیدگان این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

گروه فرآیند‌ها و روش‌های چاپی:

بخش پیش از چاپ افست: محمود رسایی لیتوگرافی فرآیند گویا جهت پردازش ارزشمند (کتاب طهران)، احمدرضا جواهری لیتوگرافی جامع هنر جهت پیش از چاپ (کتاب رباعیات خیام) و مهدی علمی لیتوگرافی پارسیان جهت پیش از چاپ (‌کتاب امپراتوری فراموش شده‌)

بخش چاپ افست ورقی، تولیدات اطلاع رسانی و نشر: محمد علی‌هاشمی چاپ شادرنگ جهت چاپ (‌کتاب فارس‌)، مجید رفعتی چاپ و نشر سبزآرنگ جهت چاپ (‌قرآن کریم انتشارات جام زرین‌) و علیرضا سمیع زاده چاپ رایانه افق جهت چاپ (‌کاتالوگ صبا کاشی‌)

بخش چاپ افست ورقی، تولیدات بسته بندی: اسکندر خمسه پور چاپ ورنی چاپ جهت چاپ (‌برچسب متالایز داروسازی زهراوی‌) و امیرحسین رازقی شرکت چاپ فرارنگ آریا جهت چاپ (‌بسته بندی کِرِند‌)

بخش چاپ افست رول: مهدی ذاکری چاپخانه همشهری جهت تولید (‌فصلنامه معماری‌)، سیدمجتبی نبوی شرکت رواق روشن مهر جهت تولید (‌مجله کوک‌) و مصطفی اسماعیل تبار چاپ هنر سرزمین سبز جهت تولید (‌مجله عکس آسمان‌)

بخش چاپ فلکسوگرافی: ‌هادی صفرپور چاپ پتروصنعت پیشرو جهت چاپ (‌بسته بندی پتروصنعت‌)، سعید بهنام جو چاپ سلطان چاپ جهت چاپ (‌بسته بندی چای دبش‌) و کمال فتحی بیطرف چاپ آرتا پلاست جهت چاپ (‌بسته بندی غذایی شرکت آترین‌)

بخش چاپ روتوگراور: محمدعلی آقایی زاده نیکجو نقشینه چاپ تبریز جهت چاپ (‌بسته بندی مواد غذایی نگین‌)، احمد توسلی بنابی پلیمر پوشش افرا جهت چاپ (‌بسته بندی مواد غذایی گلستان‌)، محمدرضا روح روان چاپ ایرانیان سپهر آسمان جهت چاپ (‌بسته بندی مواد غذایی به تک‌) و سید سینا شیخ الاسلامی چاپ پاسارگاد پلیمر صنعت جهت چاپ (‌بسته بندی مواد غذایی یک و یک‌)

بخش چاپ اسکرین و پَد: هیئت داوران در این بخش، برگزیدگان را شایسته دریافت لوح تقدیر شناخت: محمدحسین حاتمی چاپ سوژه جهت چاپ (‌پارچه پرسپولیس‌) و محمدهادی خواجوی موسسه خواجوی جهت چاپ (‌پارچه فِلوک‌)

بخش صحافی هنری: علی‌اکبر مریخی جلدسازی پردیس جهت صحافی نفیس (‌کتاب محمود فرشچیان‌) و حمید پورکلباسی صحافی معین جهت صحافی نفیس (‌شاهنامه فردوسی‌)

بخش صحافی صنعتی: ناصر احدی صحافی علی جهت صحافی نفیس (‌کتاب دیوان حافظ‌)، فرج‌اله فراهانی صحافی معراج جهت صحافی (‌کتاب جشنوراه فیلم فجر‌)

بخش چاپ دیجیتال: سیداحمد عظیمی چاپ ایشتار جهت چاپ (‌سنگ‌) و داریوش مَظهر سَرمدی چاپ سرمدی جهت چاپ (‌کاتالوگ نیما‌)

بخش عملیات تکمیلی: حمید متواضع چاپ ابیانه جهت (‌پس از چاپ صفحات داخلی سررسید‌)، محمد حسین صافدل چاپ و بسته بندی پیمان مشهد جهت (‌طلاکوب بسته بندی شکلات‌)، سعید شکوهی کتابچی چاپ اندیشه برتر جهت (‌پس از چاپ کاتالوگ اندیشه برتر‌) و محمود دهخدا دَهرنگ چاپ جهت (‌بسته بندی امنیتی شرکت ایساکو‌)

گروه مدیریت پروژه‌های چاپی:

بخش انتشارات و کتاب: ناصر میرباقری انتشارات فرهنگ و هنر گویا جهت تولید و انتشار (‌کتاب نفیس فرشچیان‌)، مهدی میردشتی انتشارات فرهنگسرای میردشتی جهت تولید و انتشار (‌کتاب نفیس گلستان سعدی)

علی‌اصغر سمیعی فرد انتشارات کلهر جهت تولید و انتشار (کتاب نفیس شاهنامه فردوسی)

بخش مجلات: حامد خسروی چاپ و تبلیغات اوج نیلی جهت تولید (‌نشریه کوه نور‌)، پیام برومند فر کانون آگهی و تبلیغات نودید جهت تولید (‌آگهی نامه نودید‌) و شهریار خانی زاد نشر هنر معماری قرن جهت تولید و انتشار (‌مجله معماری شماره 29‌)

بخش سررسید: ترانه متواضع انتشارات دایره سبز جهت تولید سررسید ابیانه 92، امیر شیخ‌الملوکی صحافی آراد جهت تولید سررسید چای دوغزال

هیئت داوران در این بخش برگزیدگان را شایسته دریافت لوح تقدیر شناخت: رضا حدیدی شرکت آزاده جهت تولید و انتشار دفاتر شکرستان و نامور عباسیان - جهت تولید کاتالوگ ایتال استیل

بخش بسته بندی‌های سلولزی و جعبه‌ها: علی مکی جاوید شرکت رادنیک رسانه جهت تولید (‌بسته بندی شکلات فرمند‌)، امین دلربا شرکت دی پک جهت تولید (‌بسته بندی شکلات مِرداس‌) و محمدحسین شهامت پور شرکت روبان جهت تولید (‌بسته بندی صنایع دستی زنجان‌)

بخش لیبل‌های بسته بندی: اصغر بیاضیان پرنیان چاپ جهت تولید لیبل شیرینک رانین، ابراهیم خدابخش دُچانی داروپات شرق جهت تولید لیبل شرینک سحر، مجید نصری آذین چاپ البرز جهت تولید لیبل اَ‌تسا، محمد علی حقی ایحا گستر شمال جهت تولید دورپیچ روغن آفتاب و رستا توسلی بنابی چاپ طلای ارومیه جهت تولید دورپیچ بسته بندی فامیلا

هیئت داوران در بخش لیبل پشت چسب دار برگزیدگان را شایسته دریافت لوح تقدیر شناخت: اکبر اسدزاده آیینه فیلم پارسیان جهت تولید لیبل پشت چسبدار گٌلژان و خیراله محبوبی کامل برچسب پرند جهت تولید لیبل پشت چسبدار تارمیتا

بخش چاپ‌های ویژه و اورق امنیتی: سیدحسین باقری شرکت ریزموج سیستم جهت تولید سی دی شرکت فینال، آرش زمانی راد شرکت بعدنگار ایرانیان جهت تولید هولوگرام بعدنگار، محمدرضا رحیمی یگانه چاپ، گلچین عصر جهت چاپ کارت باشگاه کوپُنِت، رضا منصوری چاپ و نشر بانک ملی ایران جهت تولید اوراق مشارکت وزارت نفت و مجید صنیعی سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جهت تولید شناسنامه