اشتون: اگر بتوانیم به طرف جلو حرکت کنیم امریکا متعهد به کاهش تحریم ها است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، کاترین اشتون رئیس گروه مذاکره کننده 1+5 بعد از دو روز مذاکرات با هیئت ایران در ژنو در نشست خبری دور جدید مذاکرات هسته‌ای را واقعی خواند.



کاترین اشتون در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا در مذاکرات اخیر صحبتی در باره توقف غنی سازی 20 درصد از سوی ایران شده یا خیر ؟ گفت : توافق کردیم اصلا درباره جزییات صحبت نکنیم.



وی افزود : این مذاکرات بسیار مهم است و نباید در این مرحله صحبتی کنیم.



اشتون در پاسخ به خبرنگاری که پرسید ایران تاکنون گام های اعتماد سازی بسیاری برداشته است برنامه گروه 1+5 برای اعتماد سازی چیست ؟ گفت : سه سال است که در مذاکرات با ایران حضور دارم ، همیشه سعی کرده ایم ایده های اعمتادسازی را ارائه دهیم تا نشان دهیم برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.



اشتون افزود: همواره تلاش کردیم راهکاری برای اعتماد سازی پیدا کنیم.



خبرنگار دیگری پرسید برای خیلی ها مذاکرات انجام شده مبهم است به عنوان مسائل ، طرح آقای ظریف چیست ؟‌ می توانید بگویید چقدر درباره جزییات بحث کردید ؟‌



مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا هم پاسخ داد : هیچ وقت نمی خواهیم ابهام داشته باشیم.



اشتون افزود : باید تلاش کنیم گام اول را که اعتماد سازی است ، برداریم.



وی گفت : همیشه چارچوب ما این بوده است که در گام نخست اعتماد سازی کنیم و این نیت ما خیلی خوب نشان می دهد که رویکرد ما چیست ؟



اشتون در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید چقدر مذاکرات این دوره با دوره های قبل فرق داشته است ، گفت : این تیم مذاکره کننده ایران جدید بود و فرصت داشتیم با تفصیل بیشتری صحبت کنیم و به سوالات همدیگر پاسخ دهیم.



اشتون بار دیگر با بیان اینکه ما وارد جزییات نخواهیم شد ، افزود : ما موضع خود را درباره خیلی از مسائل گفته ایم و وقت دهید در این چارچوب جلو برویم.



وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا تحریم های آمریکا علیه ایران کاهش می یابد آیا این قبل از اعتماد سازی است یا بعد از آن ؟ گفت : درباره جزییات که گفتم حرف نمی زنم منظورم همین بود.



اشتون افزود :‌ اگر ما بتوانیم جلو برویم ، آمریکا هم جزو تیم ما و کاری است که ما انجام می دهیم.



وی گفت : من می گویم 3+ 3 باهم کار می کند و در آمریکا می گویند 1+5 که به هر حال جمع آن 6 می شود و ما رویکردمان را باهم پیش می بریم.



وی افزود: نخستین بار درباره یک بیانیه مشترک توافق کردیم.



اشتون اعلام کرد: دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 در روزهای 16 و 17 آبان برگزار خواهد شد و تا آن زمان ، کارشناسان هسته‌ای و تحریم‌ها دیدار می کنند.



اشتون اظهار داشت : دو طرف در مذاکرات اخیر می‌دانستند که باید به دنبال برداشتن نخستین گام باشند و باید مشخص شود نتیجه نهایی مذاکرات چیست.