نشست تهران و 1+5 در ژنو پیروزی دیپلماتیک برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز در سخنانی ضمن استقبال از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 در ژنو اظهار داشت: صرف نظر از آنچه در دورهای آتی مذاکرات رخ خواهد داد، انچه تاکنون ایجاد شده است یک پیروزی دیپلماتیک در اداره پرونده های استراتژیک برای ایران محسوب می شود.

وی ضمن تاکید بر حق ایران در برخورداری از فناوری هسته ای صلح آمیز گفت: گفتگو و راه دیپلماسی کوتاه ترین راه برای حل و فصل مسائل بزرگ و کوچک محسوب می شود.

نبیه بری در ادامه ابراز امیدواری کرد که غرب و ایرانی ها فرصت دیدار و گفتگو را از دست ندهند و از تجربه نشست ژنو استفاده کنند.