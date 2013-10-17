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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

نبیه بری:

نشست تهران و 1+5 در ژنو پیروزی دیپلماتیک برای ایران است

نشست تهران و 1+5 در ژنو پیروزی دیپلماتیک برای ایران است

رئیس پارلمان لبنان امروز در سخنانی اعلام کرد که نشست هسته ای مقامات ایران و نمایندگان کشورهای 1+5 در ژنو یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز در سخنانی ضمن استقبال از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 در ژنو اظهار داشت: صرف نظر از آنچه در دورهای آتی مذاکرات رخ خواهد داد، انچه تاکنون ایجاد شده است یک پیروزی دیپلماتیک در اداره پرونده های استراتژیک برای ایران محسوب می شود.

وی ضمن تاکید بر حق ایران در برخورداری از فناوری هسته ای صلح آمیز گفت: گفتگو و راه دیپلماسی کوتاه ترین راه برای حل و فصل مسائل بزرگ و کوچک محسوب می شود.

نبیه بری در ادامه ابراز امیدواری کرد که غرب و ایرانی ها فرصت دیدار و گفتگو را از دست ندهند و از تجربه نشست ژنو استفاده کنند.

کد مطلب 2157221

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