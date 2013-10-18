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۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

حجت الاسلام صفری:

جشن غدیر در امامزاده‌های شاخص خراسان شمالی برگزار می‌شود

جشن غدیر در امامزاده‌های شاخص خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از برگزاری جشن عید غدیر در امامزاده‌های شاخص شهرستان‌های مختلف استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های دهه امامت و ولایت در اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی پرداخت و عنوان کرد: در روز جمعه 26 مهر ماه که به عنوان روز ولایت و بصیرت نامگذاری شده، مراسم دعای ندبه در هفت امامزاده شاخص خراسان شمالی برگزار می شود.

به گفته وی همچنین در این روز برگزاری همایش های ولایت و بصیرت برای کارکنان این اداره کل و خانواده وقف استان در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام صفری اضافه کرد: شنبه 27 مهر به عنوان روز  ولایت و جوانان نامگذاری شده و در این روز طرح حضور جوانان و نوجوانان در فضای معنوی امامزادگان شاخص خراسان شمالی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: یکشنبه 28 مهر نیز که مصادف با شب میلاد امام هادی(ع) است؛ به عنوان روز ولایت و قرآن نامگذاری شده و در این روز برنامه قرائت زیارت جامعه کبیره در امامزادگان و بقاع شاخص و برپایی محافل انس با قران کریم در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی قرار دارد.

به گفته حجت الاسلام صفری در روز دوشنبه که روز ولایت و معرفت نامگذاری شده نیز جشن میلاد امام هادی(ع) در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

وی افزود: سه شنبه 30 مهر روز ولایت و وقف نامگذاری شده و به همین مناسبت نیز ایستگاه های مشاوره وقف در سطح شهرهای استان برپا می‌شود و علاوه بر این نشست صنفی و عمومی با حضور واقفین استان با شعار "همه واقف باشیم" برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به این که چهارشنبه اول آبان به عنوان روز ولایت و بانوان نامگذاری شده، اظهار داشت: در این روز نیز همایش بانوان ولایت با حضور بانوان فرهیخته و فعالان موسسات قرآنی و مراکز دینی خراسان شمالی در امامزادگان شاخص هر شهرستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در روز پنج شنبه؛ دوم آبان و عید غدیر (روز ولایت و مودت) هم جشن غدیر در امامزادگان شاخص استان از ساعت 10 صبح آغاز می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی تصریح کرد: این جشن در بجنورد در آستان مبارک امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) این شهر برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2157425

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