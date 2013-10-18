حجت‌الاسلام علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های دهه امامت و ولایت در اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی پرداخت و عنوان کرد: در روز جمعه 26 مهر ماه که به عنوان روز ولایت و بصیرت نامگذاری شده، مراسم دعای ندبه در هفت امامزاده شاخص خراسان شمالی برگزار می شود.

به گفته وی همچنین در این روز برگزاری همایش های ولایت و بصیرت برای کارکنان این اداره کل و خانواده وقف استان در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام صفری اضافه کرد: شنبه 27 مهر به عنوان روز ولایت و جوانان نامگذاری شده و در این روز طرح حضور جوانان و نوجوانان در فضای معنوی امامزادگان شاخص خراسان شمالی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: یکشنبه 28 مهر نیز که مصادف با شب میلاد امام هادی(ع) است؛ به عنوان روز ولایت و قرآن نامگذاری شده و در این روز برنامه قرائت زیارت جامعه کبیره در امامزادگان و بقاع شاخص و برپایی محافل انس با قران کریم در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی قرار دارد.

به گفته حجت الاسلام صفری در روز دوشنبه که روز ولایت و معرفت نامگذاری شده نیز جشن میلاد امام هادی(ع) در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

وی افزود: سه شنبه 30 مهر روز ولایت و وقف نامگذاری شده و به همین مناسبت نیز ایستگاه های مشاوره وقف در سطح شهرهای استان برپا می‌شود و علاوه بر این نشست صنفی و عمومی با حضور واقفین استان با شعار "همه واقف باشیم" برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به این که چهارشنبه اول آبان به عنوان روز ولایت و بانوان نامگذاری شده، اظهار داشت: در این روز نیز همایش بانوان ولایت با حضور بانوان فرهیخته و فعالان موسسات قرآنی و مراکز دینی خراسان شمالی در امامزادگان شاخص هر شهرستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در روز پنج شنبه؛ دوم آبان و عید غدیر (روز ولایت و مودت) هم جشن غدیر در امامزادگان شاخص استان از ساعت 10 صبح آغاز می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی تصریح کرد: این جشن در بجنورد در آستان مبارک امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) این شهر برگزار خواهد شد.