به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح ویژه‌برنامه‌های شبکه‌های سیما در ایام محرم صبح امروز سه‌شنبه هفتم آبان با حضور حسن گروسی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و دبیر شورای معارف و اهالی رسانه در ساختمان شبکه قرآن برگزار شد.

گروسی در این نشست به تشریح راهکارهای اصلی حاکم بر برنامه‌سازی معاونت سیما در محرم 92 پرداخت و گفت: در نظر داریم نهضت عاشورا در تربیت جامعه و متجلی ساختن ارزش‌های اخلاقی و انسانی آن را معرفی و تبیین کنیم و به معرفی مولفه های فرهنگی زندگی حسینی و الگوهای عاشورایی بپردازیم. همچنین تاکید ویژه ای بر تربیت نسل عاشورایی و توجه خاص به مخاطب کودک و نوجوان داریم.

وی افزود: بررسی عبرت‌های قیام عاشورا، اشاعه ارزش‌ها و عوامل زمینه‌ساز بروز انقلاب فرهنگی عاشورا و تبیین شاخصه‌های حماسه سیاسی در حماسه حسینی مدنظر ما قرار دارد.

دبیر شورای معارف سیما با اشاره به مباحثی چون نقش تربیت انسان در شکل‌گیری جامعه و شیوه‌های تربیتی و ارشادی امام حسین(ع)، بررسی ویژگی‌های شخصیتی سیدالشهدا بنابر ضرورت‌های جامعه را از جمله مباحث مطرح در برنامه های محرم امسال دانست و تاکید کرد: ما روش‌های مورد استفاده امام حسین (ع) از شروع حرکت تا روز عاشورا را تحلیل می‌کنیم و محتوای سخنرانی‌های ایشان را در طول مسیر مدینه تا کربلا مورد بحث قرار می‌دهیم. نگاه امام به موضوع مرگ و زندگی و جایگاه این نظام در تربیت انسان نیز نکته مورد توجه ما در برنامه‌سازی است. همچنین در نظر داریم نقش و جایگاه معلم، رهبر و امام در تربیت بویژه در قیام عاشورا را در کنار بررسی تاثیر ایجاد روحیه حماسی در شکوفایی جامعه بشری مورد کاوش قرار دهیم.

گروسی با تاکید بر لزوم تبیین راز ماندگاری قیام امام حسین(ع) و بررسی شیوه‌های فرزندپروری ایشان ادامه داد: تقویت روحیه ایثار، استقامت، فداکاری و شجاعت و تشویق جامعه به حساسیت در برابر وقایع پیرامونی و کل جامعه بشری در کنار تقویت روحیه امید به آینده ای روشن و رسیدن به یک آرامش واقعی و در نهایت طرح نظریه مهدویت و تبیین وظایف منتظران نکاتی است که در برنامه‌سازی ها به آن توجه ویژه شده است. از طرفی نقش زنان و مادران در نهضت حسینی نیز موضوعی است که جای کار بسیاری داشته است.

وی انقلاب اسلامی ایران را نمونه ای از تحقق انقلاب فرهنگی عاشورا دانست و تصریح کرد: تلاش می کنیم عزاداری سنتی را بدور از تحریفات فرهنگسازی کنیم و شور را با شعور حسینی در عزاداری‌ها همراه سازیم. در کنار این پیامدهای قیام عاشورا در عرصه فرهنگسازی را معرفی کرده و به آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی جامعه زمان امام حسین(ع) و مقایسه آن با برخی عناصر فرهنگی و اجتماعی امروز می پردازیم.

مدیر شبکه قرآن با بیان اینکه فرهنگسازی در مورد محصولات متعارف فرهنگی و هشدار در مورد محصولات نامتعارف در این زمینه ضروری است، یادآور شد: ما توجه ویژه ای به ساختارهای متنوع همچون برنامه های گفتگومحور، ترکیبی، میان برنامه، کلیپ، مشاعره و مسابقه داشته ایم تا پیام‌هایمان را به بهترین شکل منتقل کنیم و همچنین نهضت مستندسازی را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و از ظرفیت استان های مختلف در این عرصه بهره گیری می کنیم، درصددیم چهره های جدیدی را در قالب کارشناس برنامه و سخنران معرفی کنیم. توجه ویژه به ارتقای کیفی تولید میان برنامه هایی با مدت زمان کوتاه نیز از جمله دیگر اقدامات ما است.

گروسی با تاکید بر بهره گیری هدفمند از سخنرانی ها و محتوای فاخر مجالس عزاداری تصریح کرد: توجه ویژه ای به عزاداری سنتی بر پایه معرفت دینی همراه با شور حسینی داشته ایم و پیوست پژوهشی برنامه ها در فرآیند تولید را نیز از یاد نبرده ایم.

مدیر شبکه قرآن به معرفی رسالت اصلی شبکه های سیما در ایام محرم پرداخت و گفت: شبکه یک ارزش‌های الهی و نظام تربیتی فرهنگ عاشورا را تبیین می کند و شبکه دو به بررسی ابعاد مختلف خانواده موفق دینی همراه با ارائه الگوی مناسب به کودکان و نوجوانان می پردازد. بررسی نقش ایمان و اعتقاد در جوانان و گرایش آنها به آزادگی و عدالت طلبی و تاثیر فرهنگ حسینی در زندگی‌شان رسالت شبکه سه در این خصوص است.

وی ادامه داد: شبکه چهار به تبیین ویژگی های انسان کامل و مولفه های تربیتی آن می پردازد و شبکه تهران نیز این مفهوم را که فرهنگ حسینی، فرهنگ دوری از عافیت طلبی و دنیاخواهی است، مورد توجه قرار می دهد. همچنین شبکه قرآن فرهنگ حسینی را با عنوان جلوه حقیقی قرآن کریم و معارف اسلامی معرفی می کند و شبکه های سه گانه جام جم نیز نگاهی جهانی به قیام و فرهنگ انسان ساز عاشورا خواهند داشت.