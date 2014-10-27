حسن گروسی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه با تغییر مدیریت سازمان صداوسیما ممکن است چه تغییراتی در این شبکه رخ بدهد، اعلام کرد: معمولا با تغییر رییس سازمان استراتژیها تغییر نمیکند و به نظر نمیرسد اتفاق ویژهای در شبکهای بیفتد.
وی تأکید کرد: بعد از اعلام مقام معظم رهبری، رییس جدید حتما با اختیارات تام کار خود را آغاز خواهد کرد اما بعید است در شبکه قرآن و معارف سیما تغییر خاصی ببینیم.
گروسی یادآور شد: شبکه ما الحمدالله قدمت طولانی هم دارد و استراتژیها و اهداف آن از قبل مشخص شده است، بنابراین تغییر قابل ملاحظهای در این شبکه نخواهیم داشت.
مدیر شبکه قرآن در پایان اعلام کرد: شاید در حوزه شکلها و فرمها دچار تغییر شویم، گرچه این امر حتی با تغییر مدیر یک گروه هم اتفاق میافتد.