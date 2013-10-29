پاکسازی تمامی پاتوقهای معتادان و خرده فروشان مواد مخدر پایتخت تا پایان آذرماه/ 515 معتاد در شمال شهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز سه شنبه در حاشیه اجرای طرح پاکسازی مناطق شمالی تهران از وجود مواد فروشان و معتادان ولگرد اظهار داشت: از شب گذشته طرح ویژه جمع آوری معتادان کارتن خواب و خرده فروشان مواد مخدر با همکاری پلیس پیشگیری و پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در سرکلانتری یکم آغاز شد.

وی ادامه داد: ماموران در این عملیات گسترده 450 معتاد ولگرد و 65 خرده فروش را شناسایی و دستگیر کردند. معتادان به منظور ترک به کمپهای ترک اعتیاد و خرده فروشان به مراجع قضائی منتقل می شوند.

به گفته رئیس پلیس تهران، اکنون دره فرحزاد، تمامی نقاط کوهستانی پایتخت و بلوار نیایش چمران از وجود معتادان و کارتن خواب ها پاکسازی شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وجود 40 نقطه تجمع خرده فروشان و معتادان بلامکان در پایتخت گفت: طی دو هفته گذشته 13 نقطه پاکسازی شده و در صورت تامین کمپها تا پایان آذرماه تمامی این نقاط پاکسازی می شوند.

ساجدی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر قول هایی را در خصوص راه اندازی کمپهای جدید برای نگهداری معتادان داده است، افزود: قرار است علاوه بر کمپهای دولتی از ظرفیت کمپهای خصوصی نیز استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 48 باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در سطح شهر شناسایی و منهدم شده است تاکید کرد: در این رابطه 13 تن انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد، البته باید بگویم که علاوه بر برخورد با معتادان طرحهای دیگری از جمله دستگیری سارقان و برخورد با اراذل و اوباش طی هفته آینده اجرا می شود.