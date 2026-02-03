به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در گفتگویی اظهار کرد: هر چند ایران آماده مذاکره در خصوص مسئله هسته‌ای است، اما در عین حال، نیروهای مسلح ایران کاملا آماده دفاع از کشور هستند.

نیکزاد تأکید کرد: آنچه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه می‌گوید حرف ملت ایران است. از این باب که نیروهای مسلح ایران دست به ماشه آماده هستند. لذا آمریکایی‌ها ما را از ناو و آوردن ناو به نزدیکی ایران نترسانند. ما ۴۷ سال است که این چیزها را دیده‌ایم و دفعات قبل که ناوهای بیشتری آورده بودند. اما در کنار این، ما حتما به مذاکره اعتقاد داریم. مگر کل حرف آمریکا این نیست که ما نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم؟ خب ما که دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما مذاکره می‌کنیم چون آمریکا به مردم ما ظلم کرده و با تحریمی که کرده مردم را تحت فشار قرار داده است. غذا، دارو و شغل مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

نایب رئیس مجلس افزود: آمریکا به مردم ایران می‌گوید که من شما را دوست دارم. [پاسخ این است که] تو چطور مردم ایران را دوست داری، در حالی که آنان را تحت فشار می‌گذاری و آنان را از مواد غذایی و دارو هم حتی محروم می‌کنی؟ یا کسانی که دارایی مردم را دزدیدند و فرار کردند رفتند خارج از کشور، می‌گویند می‌خواهند مردم ایران را نجات دهند. شما اول دارایی مردم را پس بده، بعد صحبت کن. ما که این‌ها و دولت آمریکا را خوب می‌شناسیم.

نیکزاد افزود: حرف وزیر امور خارجه ایران، دقیقا حرف مردم است، مبنی بر اینکه ما در کنار اینکه کاملا آماده‌ایم و دست متجاوز به کشور را قطع خواهیم کردم، اما در عین حال در میدان دیپلماسی هم کاملا آماده‌ایم. کاملا شفاف. در موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنیم و آنچه مد نظر آژانس [انرژی اتمی] باید باشد (برای عدم ساخت سلاح) همکاری می‌کنیم در حالی که ما بر اساس اعتقادات خودمان اصلا در پی سلاح نیستیم. ما با هیچ یک از همسایگان خود خصومت نداریم. ما دنبال امنیت در کل منطقه هستیم و ما هیچ وقت کارهایی که ترامپ بی‌خرد می‌کند، انجام نخواهیم داد.

نیکزاد همچنین بار دیگر تاکید کرد: بنابراین همان طور که نیروهای مسلح ما آماده هستند تا با هر اقدامی که بخواهند علیه ما انجام دهند، مقابله کنند، در کنار آن دستگاه دیپلماسی نیز کار را به پیش خواهد برد و اگر همسایگان دور یا نزدیک بخواهند در دیپلماسی فعال باشند، ما در آن عرصه هم فعال خواهیم بود.

نیکزاد در عین حال، در این مصاحبه یادآوری کرد که همه یادشان هست که ایران در مرتبه قبل در حال مذاکره بود و قرار بود چند روز بعد دور بعدی مذاکره آغاز شود، اما ناجوانمردانه به مناطق مسکونی ما حمله کردند به بهانه اینکه فرماندهان ما در آن ساختمانها هستند. آنها فکر می‌کردند با موشک زدن، مردم ایران به خیابان می‌ریزند و آشوب می‌شود در حالی که بر عکس شد. مردم یکدست پشت نظام ایستادند. مردم ما مردم بصیر و آگاهی هستند.