  1. استانها
  2. مرکزی
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

گلستانی خبر داد:

درخشش هنرمندان استان مرکزی در نهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان

درخشش هنرمندان استان مرکزی در نهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان

اراک – خبرگزاری مهر: هنرمندان نمایش استان مرکزی در نهمین جشنواره سراسری مهر کاشان موفق به کسب عناوین برتر در بخش های مختلف شدند.

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: نمایش صحنه ای "بو" به کارگردانی و نویسندگی "شهرام سلطانی" تنها نماینده استان در بخش صحنه ای این جشنواره توانست در بخش ها ی نویسندگی، کارگردانی، طراحی لباس، طراحی صحنه و موسیقی عناوین برگزیده جشنواره را کسب کند.

علیرضا گلستانی عراقی ادامه داد: شهرام سلطانی برای نویسندگی و کارگردانی این نمایش رتبه سوم هر دو بخش را بدست آورد.

وی با بیان اینکه در هر یک از بخش های طراحی لباس، صحنه و موسیقی بدون اولویت دو گروه مشترکا بعنوان برگزیده معرفی شدند، اظهار کرد: در بخش موسیقی محمد عرب و محمد جواد دلشادی، در بخش طراحی صحنه شهرام سلطانی و در بخش طراحی لباس آتنا فارسیجانی برای نمایش بو عناوین برتر را کسب کردند.

گلستانی گفت: نهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان از 30 مهر در کاشان آغاز و پس از رقابت بین 28 گروه در بخش صحنه ای و خیابانی روز گذشته با معرفی برترین ها بکار خود پایان داد.

گفتنی است هیئت داوران این جشنواره بهرام ابراهیمی، بهروز بقایی و سهراب سلیمی بودند.

کد مطلب 2165018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها