درخشش هنرمندان استان مرکزی در نهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: نمایش صحنه ای "بو" به کارگردانی و نویسندگی "شهرام سلطانی" تنها نماینده استان در بخش صحنه ای این جشنواره توانست در بخش ها ی نویسندگی، کارگردانی، طراحی لباس، طراحی صحنه و موسیقی عناوین برگزیده جشنواره را کسب کند.

علیرضا گلستانی عراقی ادامه داد: شهرام سلطانی برای نویسندگی و کارگردانی این نمایش رتبه سوم هر دو بخش را بدست آورد.

وی با بیان اینکه در هر یک از بخش های طراحی لباس، صحنه و موسیقی بدون اولویت دو گروه مشترکا بعنوان برگزیده معرفی شدند، اظهار کرد: در بخش موسیقی محمد عرب و محمد جواد دلشادی، در بخش طراحی صحنه شهرام سلطانی و در بخش طراحی لباس آتنا فارسیجانی برای نمایش بو عناوین برتر را کسب کردند.

گلستانی گفت: نهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان از 30 مهر در کاشان آغاز و پس از رقابت بین 28 گروه در بخش صحنه ای و خیابانی روز گذشته با معرفی برترین ها بکار خود پایان داد.

گفتنی است هیئت داوران این جشنواره بهرام ابراهیمی، بهروز بقایی و سهراب سلیمی بودند.