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۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۰۸

گلستانی خبر داد:

درخشش هنرمندان تئاتر استان مرکزی در هفدهمین جشنواره مقاومت

درخشش هنرمندان تئاتر استان مرکزی در هفدهمین جشنواره مقاومت

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی از درخشش هنرمندان تئاتر استان مرکزی در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر خبر داد.

علیرضا گلستانی عراقی با اعلام این خبر به مهر گفت: نمایش " خداحافظ رفیق" به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی در بخش های موسیقی، بازیگری مرد و نمایشنامه نویسی حائز رتبه های برتر شد.

وی ادامه داد: کسب مقام اول موسیقی در بخش نمایش های صحنه ای توسط فواد عرب و حمید ابراهیمی، مقام اول بازیگری مرد و نمایشنامه نویسی دوم توسط شهرام سلطانی برای این نمایش در جشنواره مقاومت از جمله این رتبه ها بود.

گلستانی خاطرنشان کرد: هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر با حضور 26 استان و هنرمندان کشور عراق در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی برپا شد و نمایش " خداحافظ رفیق" از اراک در بخش صحنه ای نمایش به رقابت با 12 اثر از هشت استان دیگر پرداخت.

وی گفت: این جشنواره  27 تا 30 خرداد در خوزستان برگزار شد.

کد مطلب 2315904

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