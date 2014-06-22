درخشش هنرمندان تئاتر استان مرکزی در هفدهمین جشنواره مقاومت

علیرضا گلستانی عراقی با اعلام این خبر به مهر گفت: نمایش " خداحافظ رفیق" به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی در بخش های موسیقی، بازیگری مرد و نمایشنامه نویسی حائز رتبه های برتر شد.

وی ادامه داد: کسب مقام اول موسیقی در بخش نمایش های صحنه ای توسط فواد عرب و حمید ابراهیمی، مقام اول بازیگری مرد و نمایشنامه نویسی دوم توسط شهرام سلطانی برای این نمایش در جشنواره مقاومت از جمله این رتبه ها بود.

گلستانی خاطرنشان کرد: هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر با حضور 26 استان و هنرمندان کشور عراق در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی برپا شد و نمایش " خداحافظ رفیق" از اراک در بخش صحنه ای نمایش به رقابت با 12 اثر از هشت استان دیگر پرداخت.

وی گفت: این جشنواره 27 تا 30 خرداد در خوزستان برگزار شد.