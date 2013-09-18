بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی با " آپارتمان" کلید خورد

مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مرکزی با حضور 10 نمایش از شهرهایاراک، خمین، دلیجان و ساوه از صبح روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در اراکآغاز شد.

علیرضا گلستانی عراقی با بیان اینکه در هر روز برگزاری جشنواره چهار نمایش به روی صحنه می رود، افزود: اولین نمایش اجرا شده در جشنواره نمایشآپارتمان به نویسندگی و کارگردانی امید عباسی از اراک خواهد بود.

وی در خصوص اجراهای روز اول جشنواره اظهار کرد: نمایش " بچه سارافینا"به نویسندگی جابر رمضانی و کارگردانی وحید رفیعی و بهروز رحیمی ازدلیجان، "هملتک" به نویسندگی محسن ایرجی و کارگردانی افق ایرجی از اراک و" همه چیز درباره خانم شین" به نویسندگی شهرام سلطانی و کارگردانی اعظمسلیمانی از اراک دیگر نمایش های اجرا شده روز اول خواهند بود.

گلستانی ادامه داد: در روز دوم جشنواره به ترتیب نمایش های " فلان و چنان و حکومت خان جان و.." به نویسندگی رضا شاهبداغی و کارگردانی مهدی محمدی از خمین، " خیال خم آ.." به نویسندگی و کارگردانی محمد( حبیب) پارسا از اراک، " قطعات به جامانده یک جنایت معمولی" به نویسندگی قاسم اسماعیلی وکارگردانی جواد روستایی از ساوه و " یاهو پرپا" به نویسندگی ناصر کریمی نیک و کارگردانی حسین اقبالیان از اراک به روی صحنه خواهند رفت.

وی بیان کرد: نمایش های " کی...؟" به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی و " جناب آمفتامین" به نویسندگی و کارگردانی ناصر کریمی نیک هر دو از اراک اجرا خواهند شد.

گلستانی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره عصر روز جمعه 29 شهریور با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد، افزود: ارزیابی آثار جشنواره توسط ایوب آقاخانی نمایشنامه نویس و کارگردان، حمیدرضا نعیمی نمایش نامه نویس و بازیگر و ژوبین غازیانی کارشناس ارشد تئاتر و مستندساز انجام خواهد شد.

وی گفت: جلسه نقد و بررسی نمایش ها بعد از هر اجرا برگزار خواهد شد و مصطفی محمودی به عنوان نماینده کانون ملی منتقدان ایران در این جلسات حضور خواهند داشت.