برداشت دانه روغنی سويا از مزارع شهرستان آمل آغاز شد

سیدمرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال کشاورزان آملی در سطح بيش از 17 هکتار از زمین های زراعي این شهرستان دانه روغنی سویا کشت کردند و پیش بینی می شود، بيش از 50 تن محصول برداشت شود.

وی، قيمت خرید کيلو دانه روغنی سویا از کشاورزان را به نرخ توافقتی 17هزار ريال اعلام واضافه کرد: خريد سويا در شهرستان آمل توسط شرکت تعاوني دانه هاي روغني این شهرستان انجام مي شود.

مدیرجهادکشاورزی آمل ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به شرايط مناسب آب وهوایی ، برداشت سویا در آمل تا نیمه نخست آبان ماه ادامه داشته باشد.

امینی جوي به مزایا و ارزش بالای غذایی دانه روغنی سویا اشاره کرد وافزود: ميزان پروتئين در دانه سويا دو برابر ساير دانه هاي روغني است و البته درصد روغن آن نيز از ساير دانه هاي روغني رايج کمتراست.

وی تصریح کرد: وجود پروتئين زياد در سويا باعث شده تا کنجاله روغن کشيده آن نيز براي تغذيه انسان بسيار مفيد باشد.

وی یادآورشد: روغن استخراج شده از دانه هاي سويا يکي از مهمترين انواع روغن ها محسوب مي شود.

سالانه بیش از یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از سطح حدود 60 هزار هکتار زمین های کشاورزی شهرستان آمل تولید و بازارهای مصرف داخل وخارج از کشور ارسال می شود.