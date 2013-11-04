معدوم سازی 18 تن مواد خوراکی فاسد در قزوین

عیسی کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شش ماهه ابتدای سال جاری هفت هزار بازدید بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت قزوین انجام شده است.



وی افزود: واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در قالب طرح های ضربتی که در شش ماهه اول سال جاری برنامه ریزی و اجرا کرد، مقدار 18 هزار و 37 کیلوگرم مواد خوراکی فاسد و تاریخ گذشته را در هفت هزار و 78 بازدید، کشف، توقیف و معدوم کرد.



کشاورز یادآورشد: در این بازدیدها که در ساعات اداری و خارج از ساعات اداری بود، کنترل کیفیت آب شرب و مواد غذایی، بازرسی و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، کنترل وضعیت بهداشت محیط از جمله فاضلاب، زباله و فضولات دامی بررسی شد.



وی بیان کرد: همچنین 645 متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند که 514 مورد به خاطر تخلف های بهداشتی و 131 مورد به دلیل تهیه و توزیع مواد غذایی آلوده بود.



کشاورز اظهارداشت: در موضوع آب آشامیدنی نیز 771 مورد نمونه برداری آب شرب " 83 مورد شیمیایی و 688 مورد میکروبی" انجام شد.و در 14 هزارو 672 مورد نیز کلرسنجی میزان کلر آزاد باقیمانده شبکه آبرسانی کنترل شد، که در این بین نمونه برداری آب استخرها هم انجام شد.