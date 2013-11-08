به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "زندگینامه من" که شرح زندگینامه سرالکس فرگوسن سرمربی اسبق منچستریونایتد است اخیرا در بریتانیا منتشر شده و رکورد فروش کتاب هایی از این دست را شکسته است.

فرگوسن در این کتاب در مورد کارلوس کی روش می گوید: پیشنهاد جذب کارلوس کی روش را اندی راکسبرگ (مدیر ورزشی فعلی نیویورک ردبولز) ارائه کرد. در آن زمان به بازیکنان جنوب اروپا توجه بیشتری می شد و ما به فردی نیاز داشتیم که از شمال اروپا نباشد و به غیر از انگلیسی بتواند به زبان های پرتغالی و اسپانیایی مسلط باشد.

فرگوسن در ادامه این مطلب نوشته است: کارلوس کی‌روش بهترین گزینه برای ما بود. او مربی دقیق، ریزبین، باهوش و فوق العاده بود. در میان تمام افرادی که کنار من کار می کردند کارلوس بدون شک بهترین بود. هیچ شکی در این مورد ندارم.