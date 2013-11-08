۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

سرالکس فرگوسن:

کی‌روش مربی برجسته و باهوشی است/ کارلوس بهترین فردی بود که کنارم کار کرد

سرالکس فرگوسن سرمربی سابق تیم فوتبال منچستریونایتد در کتاب زندگینامه خود که اخیر منتشر شده از کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران به شدت تمجید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "زندگینامه من" که شرح زندگینامه سرالکس فرگوسن سرمربی اسبق منچستریونایتد است اخیرا در بریتانیا منتشر شده و رکورد فروش کتاب هایی از این دست را شکسته است.

فرگوسن در این کتاب در مورد کارلوس کی روش می گوید: پیشنهاد جذب کارلوس کی روش را اندی راکسبرگ (مدیر ورزشی فعلی نیویورک ردبولز) ارائه کرد. در آن زمان به بازیکنان جنوب اروپا توجه بیشتری می شد و ما به فردی نیاز داشتیم که از شمال اروپا نباشد و به غیر از انگلیسی بتواند به زبان های پرتغالی و اسپانیایی مسلط باشد.

فرگوسن در ادامه این مطلب نوشته است: کارلوس کی‌روش بهترین گزینه برای ما بود. او مربی دقیق، ریزبین، باهوش و فوق العاده بود. در میان تمام افرادی که کنار من کار می کردند کارلوس بدون شک بهترین بود. هیچ شکی در این مورد ندارم.

