صدای لالایی مادران حسینی در همدان طنین انداز شد/ تربیت عاشورایی فرزندان بهترین خدمت مادران 

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صدای لالایی مادران حسینی با در آغوش کشیدن شیر خوارگانشان در تمام شهر طنین انداز شده بود.

این مادران به همراه شیر خوارگانشان آمده بودند که بگویند یا حسین(ع) ما و فرزندانمان فدایی تو و علی اصغر (ع) هستیم.

اینان آمده بودند تا در سوگ شش ماه حسین(ع) بگریند و اشک ماتم بریزند، آمده بودند که فرزندان شیر خوار خود را با نام حسین(ع) و عشق به حسین (ع) آشنا کنند.

مادران، شیر خوارگان خود را بروی دستان گرفته و یک بار دیگر با امام حسین(ع) و علی اصغر حسین(ع) تجدید میثاق کردند و در سوگ شش ماهه کربلا گریستند.

همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه 17 آبان ماه در همدان با حضور صدها تن از مادران و شیر خوارگان حسینی برگزار شد.

اما علاوه بر شرکت در عزاداری سرور و سالار شهیدان و حضرت علی اصغر (ع) آنچه که برای مادران مهم بوده است، تربیت فرزندانشان با عشق به حسین (ع) و آشنایی آنها از دوران کودکی با عاشورا و فرهنگ عاشورا وتربیت عاشورایی آنها است.

امروز عرصه، عرصه مسئولیت مادران است

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه شهر همدان صبح جمعه در همایش شیر خوارگان حسینی در همدان اظهار داشت: امروز آنچه که باید برای مادران جامعه مهم باشد تربیت فرزندان آنها است.

حجت الاسلام ناصر نقوی با بیان اینکه در این جامعه کلید با دوامی به نام عشق به اهل بیت (ع) در دستان مادران است، بیان داشت: از آن زمان که کودکان در آغوش مادر شیر خواره هستند مادران آنها را با عشق به اهل بیت (ع) و دلداگی به آنها شیر می دهد.

وی ادامه داد: این عشق در وجود فرزندان شیعه نهاینه شده تا زمانی که فرزندان این مادران در رکاب امامشان برای نابودی ظلم و ستم در دنیا بجنگند و فدایی حضرت حجت (عج) باشند.

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان با تاکید بر اینکه امروز عرصه، عرصه مسئولیت مادران در جامعه است، بیان داشت: چنانچه مادریی می خواهد به عاشورا و امام حسین (ع) خدمتی کند بهترین نوع خدمت تربیت عاشورایی فرزندانش است.

حجت الاسلام ناصر نقوی در ادامه سخنانش افزود: مادران امانت الهی را در آغوش گرفته، قبل از تولد و بعد از آن در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و حتی در سن پیری و کهنسالی نیز بر فرزندان خود تاثیر گذار هستند.

رفتار ماردان بر فرزندان تاثیر مستقیم دارد

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه شهر همدان با اشاره به اینکه آن تاثیری را که مادر بر جوان دارد کس دیگری بر وی ندارد، ابراز داشت: مادرانی که فرزندان خود را در آغوش گرفته و به مجلس علی اصغر (ع) آوردند باید بدانند که فرزندان لحظه به لحظه منتظر آنها و تربیتشان هستند.

وی با بیان اینکه تمام رفتار مادر بر فرزند تاثیر می گذارد، اظهار داشت: خیر و نیکی مادر و یا حتی گناه مادر بر فرزندش تاثیر مستقیم می گذارد.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به احدادیث مختلف در تاثیر مادر بر فرزند، عنوان داشت: اگر مادری نماز را با خلوص بخواند یا برای شیر دادن کودک با نام خدا آغاز کند بر کودکش تاثیر بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه معنویت مادر بر کودکش تاثیر مستقیم دارد، گفت: طاهر بودن، با وضو بودن و معنویت الهی مادر در زمان شیر دهی فرزندش موجب نورانیت فرزند شده و در بزرگسالی او نیز تاثیر دارد.

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه شهر همدان با اشاره به اینکه شرکت مادران همراه فرزندان در مجالس اهل بیت(ع) همه سرمایه گذاری یک خانواده شیعی و دینی است، ابراز داشت: دعا، نماز شب و لقمه حلال و حرام و همه اعمال مادران بر فرزندان تاثیر دارد.

هجمه های فرهنگی در آخر زمان زیاد می شود

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه در آخر زمان هجمه های فرهنگی زیاد است، بیان داشت: دشمنان برای تربیت فرزندان شیعه از طریق اینترنت و ماهواره و فیلم و حتی گوشی موبایل نقشه کشیده است.

وی با تاکید بر اینکه آینده ای سخت پیش روی فرزندان شیر خوار امروز وجود دارد، اظهار داشت: اگر مادری در این زمینه دقت نکند مسئول بوده و همه مادران بدهکار فرزندان خود بوده و آنها امانت الهی هستند.

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان با بیان اینکه هر پدر و مادر در قبال رفتار فرزند خود باید پاسخگو باشد، گفت: فرزندی که هم اکنون در آغوش مادر بوده استعداد این را دارد که بشود کسی مانند آیت الله بهجت یا کسی مانند صدام و مادران باید در تربیت فرزند خود دقت بالایی داشته باشد.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به اینکه کودکان نیازمند همت مادران خود در زمینه تربیتشان هستند، عنوان داشت: کودکان نیازمند نماز شب مادران، گریه جانسوز مادران برای حسین(ع) و نیاز مند حجاب ماردان و لقمه حلال و پدر و مادران هستند.

وی با تاکید بر اینکه کودک از پدر و مادر خود تاثیر می گیرد، بیان داشت: والدین باید بدانند نفس و نگاهشان در فرزندانشان تاثیر داشته و مواظب تربیت آنها و محل تحصیلشان و دوستان آنها باشند.

مسوول دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین مسئولیت ها وظیفه پدر و مادری است، اظهار داشت: هیچ کسی به اندازه مادر در صالح شدن یا فاسد شدن یک فرد تاثیرنداشته و مادران در سعادت فرزند خود تاثیر مستقیم دارد.

یکی از مادران شرکت کننده در مراسم شیر خوارگان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از اینکه فرزندم به دنیا بیاید نذر کرده بودم که او را در مراسم عزاداری حضرت علی اصغر (ع) بیآورم.

مادران از کودکی فرزندان خود را با اهل بیت(ع) آشنا کنند

زینب رنجبر کرمی افزود: مادران باید از دوران کودکی فرزندان خود را با اهل بیت (ع) و با عشق به آنها آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن امروز قصد دارد فرزندان ما را از دین جدا کند، گفت: حضور مادران و با فرزندانشان در این مراسم در واقع به دشمن ثابت می کند که ما مادران شیعی فرزندان خود را از کودکی با عشق به ولایت و اهل بیت (ع) بزرگ می کنیم.

یکی دیگر از مادران به خبرنگار مهر گفت: به مدت دو سال بوده که فرزندم را همراه خود به این مراسم می آورم و می خواهم او از کودکی با عشق به امام حسین(ع) بزرگ شود.

مینا علویه عنوان داشت: شرکت ماردان همراه فرزندانشان در این مراسم در تربیت فرزند و آشنایی او با دین و مذهب شیعه تاثیر بسیاری دارد.

وی با اشاره به اینکه باید از دوران کودکی حجاب و عفت را به فرزندانمان بیآموزیم ،گفت: هر رفتاری که از مادران در جامعه و برخورد با دیگران سر بزند بر فرزندش تاثیر مستقیمی دارد.