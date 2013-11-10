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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

سید شریف حسینی در گفتگو با مهر:

مهمترین علت رای نیاوردن سجادی استعفایش در مجلس ششم بود

مهمترین علت رای نیاوردن سجادی استعفایش در مجلس ششم بود

عضو فراکسیون رهروان ولایت و موافق وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: متاسفانه سجادی به راحتی از کنار استعفایش در مجلس ششم گذشت در حالی که دغدغه اصلی نمایندگان این موضوع بود و اگر وی در این خصوص بیشتر توضیح می داد و شفاف سازی می کرد بهتر بود.

سید شریف حسینی عضو فراکسیون رهروان ولایت از موافقین وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در بیان دلایل عدم اعتماد مجلس به سجادی گفت: سجادی تخصص لازم در حوزه ورزش و جوانان را داشت  و مهمترین نکته در کارنامه وی در خصوص استعفایش در مجلس ششم بود.

وی گفت: متاسفانه سجادی خیلی به راحتی از کنار این موضوع گذشت در حالی که دغدغه اصلی نمایندگان این موضوع بود و اگر وی در این خصوص بیشتر توضیح می داد و شفاف سازی می کرد بهتر بود.

حسینی در پاسخ به این سوال که اگر سجادی در خصوص استعفایش عذرخواهی می کرد وضعیت طور دیگری می شد، گفت: استعفای سجادی در مجلس ششم یک حرکت خروج از حاکمیت بود، آقای سجادی در فراکسیون و کمیسیون اعلام کرده بود که این رفتارش اشتباه بوده و در آن زمان توجهی به متن استعفایش نداشته است.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون رهروان ولایت امروز در خصوص وزیر پیشنهادی تصمیم فراکسیونی گرفته بود یا خیر گفت: ما تصمیم فراکسیونی نداشتیم و اعضای فراکسیون آتش به اختیار بودند.

کد مطلب 2173107

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