عزاداری 2000 هیئت مذهبی در استان مرکزی/شیعیان مظلومیت امام حسین(ع) را به سوگ نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هزار و 250 هیئت مذهبی استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد 650 هیئت آن در شهرستان اراک در ظهر عاشورای امروز با نوحه خوانی و مرثیه سرایی با عزای مردم عاشق ولایت، همراهی می کردند.

مردم ولایتمدار استان مرکزی شب گذشته و ظهر امروز با برپایی آیین های عزاداری درسوگ شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش به عزاداری پرداختند واقشار مختلف مردم اراک در قالب هیئت ها و دسته های عزاداری درحالیکه بیرق های سیاه در دست داشتند به سمت مصلی بیت المقدس شهر اراک حرکت کرده و به سوگواری و عزاداری پرداختند.

سوگواران حسینی در قالب دسته های منظم در حال عزاداری از خیابان های شهر عبور کرده ودر غم و اندوه شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.

خیل عظیم مردم مومن و ولایتمدار و عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در این آیین به نوحه خوانی وسینه زنی وزنجیر زنی سنتی پرداخته و با فریاد یا حسین و به صدا درآوردن طبل و شیپور ارادت خود را به سید وسالار شهیدان به نمایش گذاشتند.

عزاداران حسینی اعم از کودک، نوجوان وجوان، زن و مرد در کنار هم در دسته های منظم با پوشیدن لباس عزا و شال سیاه این مراسم را برگزار کردند.

همچنین گروه های تعزیه و شبیه خوانی نیز با حرکت در خیابان های این شهر به نمایش گوشه های از وقایع عظیم عاشورا و شهادت سید و سالار شهیدان ویاران با وفایش پرداختند.

263 بقعه متبرکه استان مرکزی نیز میزبان عزاداران حسینی است که از این تعداد در 73 بقعه شاخص استان مرکزی علاوه بر برنامه های عزاداری و سخنرانی، برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز در راستای تبیین سیره سید الشهدا(ع) در حال برگزاری است.