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۲۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

حجت الاسلام قربانپور:

نماز هیئت های مذهبی استان مرکزی در ظهر عاشورا برپا می شود

نماز هیئت های مذهبی استان مرکزی در ظهر عاشورا برپا می شود

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برپایی نماز ظهر عاشورا توسط هیئت های مذهبی در استان خبر داد.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش بینی ما بر این است که تمامی هیئت های مذهبی شهر اراک در میدان سرداران تجمع کرده و نماز ظهر عاشورا را نیز در مصلی برپا خواهند کرد.

وی همچنین افزود: هیئات سوگوار در شهرستان ها نیز در ظهر تاسوعا و عاشورا در یک مرکز تجمع کرده و هر هیئت از قبل مقدمات کار را برای برپایی نماز انجام دهند در هر جایی که حضور دارد در وقت اذان نماز ظهر عاشورا را هر چه باشکوهتر برپا کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر اینکه عزاداران در هیئتها از تمامی مظاهری که موجبات مشکلات سوگواریها و عزاداری را فراهم می کند پرهیز کنند ادامه داد: توصیه می شود از اختلاط بین خواهران و برادران جلوگیری شود و قطعاً به محتوای غنی سوگواری، عزاداری و سینه زنی بپردازند.

حجت الاسلام قربانپور در پایان از هیئت های شهرستان ها به دلیل اولین تجمع یک شبشان تشکر و قدر دانی کرد و گفت: در شهر اراک نیز این تجمع به خوبی برگزار شود.
 

کد مطلب 2174951

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