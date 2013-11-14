به گزارش خبرنگار مهر،خورشید در میانه آسمان است، روز دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری است. انوار خورشید بر زمینی که کانون بندگی، عشق و اراده است تابیده است. بریر بن خضیر، مسلم بن عوسجه، حر بن ریاحی، حبیب بن مظاهر، علی اکبر، قاسم بن حسن، عباس بن علی همه به میدان رفته اند و در برابر دشمنان اسلام جانانه پیکار کردند.

ظهر عاشوراست، حسین(ع) تمامی عزیزان خود را از دست داده است، یار، برادر، پسر، برادرزاده تمام کسانی که، آگاهانه به میدان رفتند و شهد شیرین شهادت را نوشیدند تا امروز در این لحظه همه در برابر عظمت قیام و هدفشان سر تعظیم فرود آورند.

و حالا سال 1435 هجری است. 14 قرن بعد در ایران و شهر اراک؛ دسته ای بر سینه می زنند، دسته ای بر سر می زنند، دسته ای علم می گردانند، دسته ای نخل می گردانند، دسته ای زنجیر می زنند و برخی نذری پخش می کنند، عده ای زیارت عاشورا می خوانند، عده ای هم گریه می کنند و همه این ها یک هدف دارند، اتصال قلبهایشان به کربلایی که سال هاست کعبه عشق است برایشان.

در میان جمعیتی که اندوهی بزرگ بر دوش می کشند، در میان جمعیتی که سربندهای یاحسین و یا عباس دارند، در میان این همه عشق و ارادت قدم می زنم و در نگاه های پرنیازی که به آسمان می رسند و از آسمان به صحرای کربلا پل می زنند، غرق می شوم.

اولین درس حسین آزادگی و زیر بار ظلم نرفتن است

خانم عسگری روی ویلچر نشسته است. وی که گوشه خیابان ایستاده همراه با هیئت های گذر کننده به سینه می زند، می گوید: حسین(ع) یعنی عشق، یعنی ارادت، یعنی خدادوستی، یعنی همه دنیا را با هم داشتند.

وی که آرزو دارد به کربلا مشرف شود، می افزاید: اولین دعایم در این روز عاقبت بخیری جوانان بحق جوانان کربلاست.

عسگری معتقد است: هرکس امام حسین(ع) و خاندانش را بشناسد و از رهنمودهایش درس بگیرد خوشبختی دنیا و آخرتش را تضمین کرده است.

وی می گوید: اولین درس امام حسین(ع) آزادگی و زیر بار ظلم نرفتن است.

امام حسین(ع) یعنی فرمانبری از خدا

آقای علیزاده 38 ساله می گوید: حسین (ع) یعنی بندگی و فرمانبری از خداوند که خالق و صاحب انسان ها است.

وی با بیان اینکه محرم و عزاداری برای حسین، تضمین کننده اسلام است، می افزاید: حسین برای احیای دین اسلام با دشمنانِ گمراه اسلام بیعت نکرد و شهادت را به جان خرید. وظیفه ای که حفظ آن پس از سال های سال بر عهده ماست.

علیزاده که روی شانه ها و سرش را با گِل پوشانده، می گوید: در این روز فقط می توانم بگویم " اللهم ارزقنی شفاعت الحسین" .

وی معتقد است: گردهمایی و عزاداری عاشورا در دل دشمنان اسلام وحشت ایجاد می کند زیرا آن ها به فکر تضعیف اسلام و دوری مردم از باورهای دین شان هستند.

امام حسین (ع) یعنی جانبازی و ایثار

آقای موسوی که شال سبز بر گردن دارد، می گوید: حسین (ع) یعنی جانبازی و ایثار، یعنی فداکاری در راه دستورات خداوند.

وی می افزاید: چه کسی در تاریخ را سراغ دارید که اینطور هر چه دارد بر طبق اخلاص می گذارد و در راه خداوند تقدیم می کند.

موسوی 49 ساله معقد است :گریه برای امام حسین(ع) یعنی جواز ورود به بهشت. امام حسین (ع) پیش خدا عزت و آبروی ویژه ای دارد و همین گریه های از سر اخلاص برایش شفاعت کننده ما در روز قیامت است.

وی بیان می کند: در این روز از امام حسین می خواهم که زیارت کربلا را نصیبم کند و تمام جوانان کشورمان را به راه راست هدایت کند.



امام حسین (ع) یعنی هیهات من الذله

کاظمی 19 ساله می گوید: حسین (ع) یعنی زیر بار اسارت دنیا نرفتن، امام حسین (ع) یعنی هیهات من الذله.

این خانم جوان می افزاید: اینکه پس از گذشت سال ها برای حسین عزاداری می کنیم نشان از درست بودن و حق بودن مسیر حرکت امام حسین (ع) بوده است.

وی می گوید: روز عاشورا، روزی پر از درس و اخلاق برای ما است از ادب عباس و ارادت یاران تا صبر زینب همه و همه درس های برجسته عاشوراست.

کاظمی می افزاید: امام حسین (ع)، فرزندان و یارانش با لب های خشکیده بر شهادت سلام کردند تا زیر یوغِ بیعت مردمانی ناپاک و خدانشناس نروند.

وی ادامه می دهد: در این روز آرزویی جز سلامتی بیماران ندارم، کسانی که دوست دارند در این مراسم و سینه زنی ها باشند.



آفتاب بر نیزه ها و سرهای بریده در صحرای کربلا تابیده است، و حادثه عظیم عاشورا رقم خورده تا برای همیشه بر تارک تاریخ اسلام به عنوان نمادی از بزرگی و در عین حال مظلومیت حسین (ع) بدرخشد.

و حسین (ع) شهید شد تا مظاهر و نشانه های اسلام اصیل و ناب محمدی زنده شود، حسین (ع) شهید شد تا به حق عمل کند و آن را ترویج دهد. تا بندگان را از بی خبری و گمراهی نجات دهد.

و اما عاشورا تنها روز ظلم بر حسین و یارانش نیست، تنها روز گریه بر لب خشکیده نیست، عاشورا روزی است پر از درس که شناخت آن چراغی روشن برای زندگی مسلمانان است.

کاروان در میان خیمه های آتش گرفته آماده می شود که حرکت کند، اما این بار زینب(س) تنهاست، نه برادرش حسن هست و نه برادرش عباس، زینب حالا قافله سالارِ بی کَس ترین کاروان دنیاست.

گزارش: سمیه انصاری فر

