به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر همزمان با ایام هفته کتاب چاپ تازه‌ای از آثار خود را برای مخاطبان عرضه خواهد کرد.

در میان این کتاب «دا» شامل خاطرات سیده زهرا حسینی از حضورش در خرمشهر که پیش از این با استقبال قابل توجهی مواجه شده است، به چاپ صد و پنجاهم رسیده است. همچنین چهل و چهارمین نوبت چاپ کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سید‌ناصر حسینی‌پور و چاپ 59 کتاب «نور‌الدین پسر ایران» شامل خاطرات نورالدین عافی به روایت معصومه سپهری نیز توسط این ناشر در ایام هفته کتاب منتشر شده است.

از دیگر آثار شاخص تجدید چاپ شده سوره مهر، می‌توان به چاپ سی و دوم کتاب «من و کتاب» شامل بیانات مقام معظم رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی، چاپ دهم کتاب دختر شینا با تدوین بهناز ضرابی‌زاده، چاپ سوم خاطرات فرمانده کل سپاه پاسداران با عنوان کالک‌های خاکی و چاپ بیستم کتاب همپای صاعقه (کارنامه عملیاتی لشکر 27 محمد رسول‌الله) اشاره کرد.

جدای از این و در میان آثار تجدید چاپی سوه مهر در ایام هفته کتاب، سومین چاپ از کتاب «خاطرات ایران»، چاپ بیست و دوم کتاب «فرزندان ایرانیم» نوشته داوود امیریان و چاپ سی‌ام کتاب رفاقت به سبک تانک اثر دیگر این نویسنده نیز به تازگی وارد بازار نشر شده‌اند.

سوره مهر پیش از این نیز آماده‌سازی پانزدهمین چاپ از کتاب لشکر خوبان شامل خاطرات مهدی‌قلی‌رضایی را در دستور کار قرار داده است.