مطالعات سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه متوقف شد/ 6 دلیل اصلی خشکی دریاچه

ستار محمودی در گفتگو با مهر از توقف کامل همه پروژه های مطالعات سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه تا زمان مشخص شدن کار خبر داد و گفت: به دلیل نگاه ویژه ای که به دریاچه ارومیه از نظر محیط زیستی وجود دارد، از 50 سال پیش تاکنون این دریاچه به عنوان یک تالاب بین المللی ویژه محسوب شده و در سال 54 نیز از سوی یونسکو یک دریاچه زیست کره ای است.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: یک دلیل بروز خشکی در بخش های وسیعی از دریاچه ارومیه مربوط به تغییرات آب و هوا است که باعث شده تا وضعیت دریاچه ارومیه به شرایط امروز برسد؛ بنابراین بازگشت به اوضاع مناسب نیازمند یک سری اقدامات است.

محمودی خاطرنشان کرد: بخشی از کار انجام مطالعات در این زمینه است و اینکه وزارت نیرو نظرات کارشناسان را درباره مسئله دریاچه ارومیه دریافت کند. تاکنون در این زمینه نشست های گوناگونی برگزار شده است و پروژه های فراوانی هم به عنوان راهکار نجات دریاچه ارومیه مطرح شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: بنابراین سازماندهی و پالایش پروژه های تعریف شده در این بخش موضوعی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات تکمیلی بسیاری از طرح ها صورت گرفته است، باید درباره پروژه ها هماهنگی هایی نیز صورت دهیم.

وی تاکید کرد: از سویی باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که در دریاچه ارومیه تبخیر فراوان آب و عدم تغذیه مناسب اتفاق افتاد. همچنین برداشت های زیادی از طریق چاه های مجاز و غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: همچنین برداشت های کشاورزان از منابع آب های سطحی و سدسازی ها نیز در بروز خشکی دریاچه ارومیه تاثیرگذار بوده است. در هر صورت برداشت های صورت گرفته در بخش کشاورزی به مصرف رسیده است.

محمودی با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه باید از طریق منابع آبی همان حوضه به تعادل دوباره برسد گفت: برخی مطالعات برای انتقال آب از طریق دریای خزر و رودخانه ارس به دریاچه ارومیه نیز در دست مطالعه قرار دارد.