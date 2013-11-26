موفقیت در مذاکرات ژنو با استقامت ملت ایران به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در بین بسيجيان استان اظهارداشت: مردم و دولتمردان و مسئولان نظام همواره در مقابل زياده خواهي هاي استكبار جهاني ايستادگي كردند و همواره به لطف خداوند پيروزي هاي عظيمي كسب كرده اند كه نمونه آن نتايج حاصل مذاكرات هسته اي است.



وي ادامه داد: امام خميني (ره) در سال 58 نهال نوپا بسيج را بنيانگذاري كردند و اين نهال نوپا امروز به يک درخت تنومند و شجره طيبه اي تبديل شده كه كاركرد هاي مختلفي دارد.



عجم با بيان اينكه بسيج در عرصه سازندگي به يك الگوي بي بديل در كشور تبديل شده است تصریح کرد: اين نهاد مردمي در عرصه فرهنگي تربيت نيروهاي مختلف، در عرصه سياسي پشتوانه قوي براي ديپلماسي سياسي و منطقه اي و در عرصه اقتصادي براي توسعه كشور وزنه اي مهم به شمار مي رود.



وي، وجه تمايز امنيت ملي و دكترين امنيت ملي كشور با ساير كشورهاي دنيا را وجود نيروهاي مردمي و مقتدر همچون بسيج دانست و تصريح كرد: چرايي تشكيل بسيج را شايد در آن روزها برخي ها نفهميدند اما امروز نقش مهم بسيج در كشور و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست.



استاندار قزوين به نقش بسيج و نيروهاي آن در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و بيان داشت: در اين دوران هيچ قدرت نظامي به اندازه بسيج متكي به خداوند و نيروهاي مردمي نبود و اجازه عرض اندام را به دشمن نداد.



وي بسيج را يک جريان ساري و جاري توصيف كرد كه مانند رود در مسير انقلاب حركت مي كند و خار و خاشاک را پاک مي كنند.



عجم با بيان اينكه بسيج در ابعاد مختلف نيرويي قابل اتكا است گفت: بسيج بيشترين نقش را در گسترش فضاي فرهنگي و تأمين امنيت بر عهده دارد و همواره نيرويي قابل اتكا است.