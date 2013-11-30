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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

با شركت قرآن آموزان استاني/

نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت و حفظ در خراسان شمالي برگزار شد

نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت و حفظ در خراسان شمالي برگزار شد

بجنورد- خبرگزاري مهر: مديركل تبليغات اسلامي خراسان شمالي گفت: نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت و حفظ با حضور قرآن آموزاني از شهرستان‌هاي مختلف اين استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام زين‌العابدين روحاني نيا، اظهار كرد: اولین دوره مسابقات قرآنی تلاوت در رشته‌های قرائت (تحقیق) و حفظ کل قرآن کریم جمعه هشتم آذر ماه در خراسان شمالي برگزارشد.

وي با اشاره به شرکت ۴۴ نفر در اولین دوره مسایقات قرآنی تلاوت در استان، افزود: این رقابت‌ها در دو رده سنی بالای ۱۶ سال و زیر ۱۶ سال در دو بخش خواهران و برادران با رویکردی جدید در عرصه مسابقات قرآنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام روحاني نيا با تاکید بر اینکه برای اولین مسابقات تلاوت و با دو هدف عمده برگزارشد، افزود: توسعه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در بین قاریان و حافظان به منظورتسلط بیشتر ایشان بر آیات الهی جهت القای معانی به مخاطبین و ترویج فرهنگ حفظ آیات قرآن در بین قاریان اهداف اصلی برگزاری این مسابقات بود.

وی گفت: در مسابقات تلاوت افرادی که در بخش قرائت شرکت كرده بودند آیات را حفظ بودند و افرادی که در بخش حفظ شرکت کرده بودند نيز باید بر ترجمه و مفاهیم آیات تسلط مي داشتند.

حجت الاسلام روحانی نیا گفت: داوری این مسابقات در بخش‌های حُسن حفظ، تجوید، صوت و لحن و وقف، ابتدا و سئوالات مفهومی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه فراگیری، آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن کریم از مهمترین ضرورت‌های فرهنگی و از وظایف آحاد جامعه اسلامی به ‌شمارمی رود، گفت: برگزاری چنین مسابقاتی در گسترش فرهنگ قرآنی بین مردم جامعه و توسعه و نشر آموزه‌های والای قرآن کریم و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر درک معانی آیات و القای آن تاثیرگذار است.

برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم در خراسان شمالی

مسئول داارلقرآن الکریم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي نيز گفت: دومين دوره مسابقات سراسري تسنيم در اين استان برگزار شد.

حمزه بابایی مقدم افزود: مسابقه قرآنی تسنیم که مرحله نخست آن سال گذشته برگزار شده بود، برای دومین باردر خراسان شمالی برگزار شد.

وی با بيان اين كه مسابقات تسنیم ویژه مدیران، کارکنان و همسران کارکنان دستگاه‌های فرهنگی خراسان شمالی برگزار شد، اضافه كرد: هدف از برگزاري این مسابقات گسترش فرهنگ قرآن کریم در میان آحاد مردم و ارتقای معلومات و آموزه‌های قرآنی بود.

بابايي مقدم اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در مسابقات تسنیم، از ۳۲ دستگاه فرهنگی استان بودند، او افزود: دستگاه هايي نظير اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، مرکز رسیدگی به امور مساجد، صدا و سیما و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و... تعدادي از ادارات شركت كننده در اين مسابقات بودند.

وی عنوان كرد: شرکت‌کنندگان مسابقات قرآنی تسنیم در رشته‌های مفاهیم، حفظ و قرائت قرآن کریم به رقابت پرداختند و اسامی برندگان این مسابقات نیز هفته آینده اعلام می‌شود.

بابايي مقدم گفت: تعداد شرکت‌کنندگان مسابقات تسنیم درخراسان شمالی ۵۴ نفر بود که در رشته مفاهیم 40 نفر، حفظ هشت نفر و در رشته قرائت نیز شش نفر شرکت کردند.

به گفته مسئول داارلقرآن الکریم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله کشور راه می‌یابند.

کد مطلب 2185643

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