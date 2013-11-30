نخستين دوره مسابقات قرآني تلاوت و حفظ در خراسان شمالي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجتالاسلام زينالعابدين روحاني نيا، اظهار كرد: اولین دوره مسابقات قرآنی تلاوت در رشتههای قرائت (تحقیق) و حفظ کل قرآن کریم جمعه هشتم آذر ماه در خراسان شمالي برگزارشد.
وي با اشاره به شرکت ۴۴ نفر در اولین دوره مسایقات قرآنی تلاوت در استان، افزود: این رقابتها در دو رده سنی بالای ۱۶ سال و زیر ۱۶ سال در دو بخش خواهران و برادران با رویکردی جدید در عرصه مسابقات قرآنی برگزار شد.
حجتالاسلام روحاني نيا با تاکید بر اینکه برای اولین مسابقات تلاوت و با دو هدف عمده برگزارشد، افزود: توسعه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در بین قاریان و حافظان به منظورتسلط بیشتر ایشان بر آیات الهی جهت القای معانی به مخاطبین و ترویج فرهنگ حفظ آیات قرآن در بین قاریان اهداف اصلی برگزاری این مسابقات بود.
وی گفت: در مسابقات تلاوت افرادی که در بخش قرائت شرکت كرده بودند آیات را حفظ بودند و افرادی که در بخش حفظ شرکت کرده بودند نيز باید بر ترجمه و مفاهیم آیات تسلط مي داشتند.
حجت الاسلام روحانی نیا گفت: داوری این مسابقات در بخشهای حُسن حفظ، تجوید، صوت و لحن و وقف، ابتدا و سئوالات مفهومی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه فراگیری، آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن کریم از مهمترین ضرورتهای فرهنگی و از وظایف آحاد جامعه اسلامی به شمارمی رود، گفت: برگزاری چنین مسابقاتی در گسترش فرهنگ قرآنی بین مردم جامعه و توسعه و نشر آموزههای والای قرآن کریم و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر درک معانی آیات و القای آن تاثیرگذار است.
برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم در خراسان شمالی
مسئول داارلقرآن الکریم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي نيز گفت: دومين دوره مسابقات سراسري تسنيم در اين استان برگزار شد.
حمزه بابایی مقدم افزود: مسابقه قرآنی تسنیم که مرحله نخست آن سال گذشته برگزار شده بود، برای دومین باردر خراسان شمالی برگزار شد.
وی با بيان اين كه مسابقات تسنیم ویژه مدیران، کارکنان و همسران کارکنان دستگاههای فرهنگی خراسان شمالی برگزار شد، اضافه كرد: هدف از برگزاري این مسابقات گسترش فرهنگ قرآن کریم در میان آحاد مردم و ارتقای معلومات و آموزههای قرآنی بود.
بابايي مقدم اظهار داشت: شرکتکنندگان در مسابقات تسنیم، از ۳۲ دستگاه فرهنگی استان بودند، او افزود: دستگاه هايي نظير اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، مرکز رسیدگی به امور مساجد، صدا و سیما و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و... تعدادي از ادارات شركت كننده در اين مسابقات بودند.
وی عنوان كرد: شرکتکنندگان مسابقات قرآنی تسنیم در رشتههای مفاهیم، حفظ و قرائت قرآن کریم به رقابت پرداختند و اسامی برندگان این مسابقات نیز هفته آینده اعلام میشود.
بابايي مقدم گفت: تعداد شرکتکنندگان مسابقات تسنیم درخراسان شمالی ۵۴ نفر بود که در رشته مفاهیم 40 نفر، حفظ هشت نفر و در رشته قرائت نیز شش نفر شرکت کردند.
به گفته مسئول داارلقرآن الکریم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله کشور راه مییابند.
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