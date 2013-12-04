ورود دو فروند هواپیمای جدید به کشور/ ضرورت آزادسازی در صنعت هوایی

دلاور نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود دو فروند هواپیما از سوی این هلدینگ، اظهار داشت: دو فروند هواپیما یکی از نوع ایرباس 320 مدل سال 2000 و یک جت فالکوم مدل 2006 از سوی شرکت هواپیمایی زیرمجموعه این هلدینگ وارد کشور شده است و یک فروند دیگر به زودی وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ایرلاین مراحل در آستانه شکل گیری است، در خصوص احتمال ایجاد کنسرسیوم شرکت های هواپیمایی با اجرای آزادسازی نرخ بلیت، گفت: ما در راستای سیاست های سازمان هواپیمایی حرکت می‌کنیم و اگر ضرورت داشته باشد در این خصوص هم آمادگی داریم.

مدیرعامل یک گروه حمل و نقلی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت ها در صنعت هوایی ضروری است، افزود: نوع و سن هواپیما باید در نرخ بلیت دخیل باشد، الان نرخ یک ساعت پرواز با یک ایرباس جدید و یک فوکر 100 که مدل 20 سال پیش، یکسان است که این منصفانه نیست بنابراین باید نوع هواپیما و سال ساخت آن در قیمت بلیت دخیل باشد.

نجفی با اشاره به درخواست این گروه برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: تاکنون در خواست هایی بیشتر برای حوزه ریلی داشته ایم اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به اینکه گروه توسعه ترابر ایرانیان استثنایی ترین گروه حمل و نقلی در کشور است و شقوق حمل و نقل را در اختیار دارد، بیان کرد: در حوزه جاده ای با 250 دستگاه کامیون و 500 دستگاه عقبه، حمل بار در حوزه داخلی و بین المللی انجام می‌دهد.

مدیرعامل این گروه حمل و نقلی با اشاره به اینکه در حوزه ریلی با دو شرکت حمل مسافر و یک شرکت در زمیه تولید واگن های ریل باس و باری و مترو فعالیت می‌کند و در برخی از شرکت های دیگر هم سهام دارد.

نجفی به فعالیت این گروه در حوزه دریایی اشاره کرد و گفت: در حوزه دریایی هم یک شرکت از این هلدینگ به خدمات بندری و فعالیت در حوزه شناورها مشغول است.

وی تصریح کرد: گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان، در اشکال مختلف صنعت حمل و نقل شرکت های بزرگی را در زیر مجموعه خود گردآوری کرده است و 7 شرکت دریایی و خدمات بندری، جاده ای، هوایی، هلی کوپتری، ریلی، خدمات لجستیکی و پست و گروه هتل ها و اقامتگاه‌ها مجموعه‌هایی است که می‌کوشد خدمات یکپارچه ای در حمل و نقل کشور ارائه دهد.

وی با بیان اینکه این مجموعه با این حجم و وسعت با سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومان شکل گرفته است، بیان کرد: به دنبال این هستیم که در دی ماه دومین همایش حمل و نقل بین المللی چند وجهی را برگزار کنیم تا حمل و نقل چند وجهی که هنوز در کشور رایچ نشده توسعه پیدا کند.