برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت درباره بودجه پیشنهادی وزارت ارتباطات اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل در آمدهای این بخش برای سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی ICT در جهت کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی و محروم و ارائه خدمات عمومی اجباری و توسعه زیرساختهای پستی و نیز تکمیل زیرساختهای فناوری و تحقیقاتی، حدود 40 هزار میلیارد ریال برای بودجه سال 93 پیشنهاد شده است.

وی با اظهار امیدواری که این رقم در ردیف های بودجه امسال دولت دیده شود ادامه داد: سال 92 بودجه پیش بینی شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 7 هزار میلیارد ریال بود.

قنبری با بیان اینکه اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بودجه سال 93 تکمیل شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای مربوطه است خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده با این نگاه که تنها در بخش حاکمیتی هزینه شود پیشنهاد شده به این معنی که بخش خصوصی و تعاونی مجاز به سرمایه گذاری در لایه های مختلف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در این حوزه دولت باید 20 تا 24 درصد و بخش خصوصی 76 تا 80 درصد سرمایه گذاری کند تصریح کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه و شکل دهنده فضای کسب و کار است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش منتج به توسعه و رشد اقتصادی می شود. براین اساس فقط دنبال سرمایه گذاری دولت در این بخش نیستیم و باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.

مهندس قنبری با اشاره به اینکه افزایش 10 درصدی ضریب نفوذ پهنای باند اینترنت در کشور می تواند به افزایش 0.8 درصدی تولید ناخالص داخلی بیانجامد اضافه کرد: در یک توسعه متوازن به ازای سرمایه گذاری باید امکانات ایجاد شده به بازار کار تبدیل شود و براین اساس بخش خصوصی باید در لایه های دسترسی و ارائه خدمات به مردم در این بخش سرمایه گذاری کند.

وی با تاکید بر الزام سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت باید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سالانه حداقل 3 هزار میلیارد تومان در زیرساختها سرمایه گذاری کند و بخش خصوصی نیز با 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه در این بخش، رشد اقتصادی را رقم بزند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بعد از موافقت با بودجه این بخش، سیاستهای کلان کشور را در این عرصه اعلام خواهیم کرد به مهر گفت: استراتژی ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بعد از تعیین بودجه سال 93، اعلام خواهد شد.