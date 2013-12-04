توزیع عادلانه نیروی انسانی در استانها به صورت بومی برنامه ریزی و اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کفاش ظهر چهارشنبه در مشهد رویکرد جدید این وزارت را کیفیت سازی و نه کمیت نگری دانست و اظهارکرد: به مدیران استانها و روسای ادارات توصیه شده در دولت تدبیر و امید، ملاک کار ارائه آمار و ارقام نبوده بلکه توجه به واقعیتها مهم است.

وی در مراسم معارفه مدیر کل جدید خراسان رضوی اظهارکرد: آموزش و پرورش محور توسعه و نیروی انسانی محور توسعه این نهاد است لذا سایرسازمانها بدانند این وزارت نیروهایش را خود انتخاب می کند اما با سایر بخشهای جامعه تعامل دارد.

وی با بیان اینکه در جامعه، تغییر اتفاق افتاده تاکید کرد: طبیعی است که رییس جمهور با نگاه جدید و دیدگاه نو برنامه های خود را اعلام و نیروهای جدید را به کار گمارد چرا که مردم انتظار تغییر از وفاداری خویش و رای خود دارند.

وی با سپاس از فخریان مدیر کل اسبق آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: تغییرات در این سازمان عرضی و سیستم نیاز به نیروهای تازه نفس دارد.

وی با اشاره به این که مدیران بایستی با مقبولیت و محبوبیت به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند از دکتر حسینی مدیر کل جدید این اداره کل خواست تواضع و فروتنی داشته و استفاده از فرهیختگان و بزرگان آموزش و پرورش را در مجموعه فکری خویش در دستور کار خویش قرار داهد.

وی بیان داشت: وقتی بیچاره می شویم که ادارات جولانگاه افراد کوچک و آمارها غیر واقعی و برای خوش آمد مسوولان رده بالا باشد.

کفاش تاکید کرد: جهت گیریها باید تغییر و آن چه موجود است تحلیل شود تا بتوان اعتبارات مورد نیاز را جذب ساخت.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دکتر فانی تا دهه فجر برنامه های معیشتی معلمان را با 12 محور که حاصل 170 جلسه کارشناسی است اعلام خواهد ساخت.

کفاش با اشاره به این که خراسان رضوی94 هزار معلم و یک میلیون 90 هزار دانش آموزدارد افزود: این یعنی به ازای هر 11 دانش آموز یک معلم، اما چگونه است باز هم کمبود معلم داریم.

وی توزیع نامناسب و پراکندگی مناطق را از معضلات موجود دانست و اظهار داشت: توزیع عادلانه نیروی انسانی، متعادل کردن شاخصها و رفع مشکلات کلان جز برنامه های وزارت است که در استانها نیز به صورت بومی باید برنامه ریزی و اجرا شود.