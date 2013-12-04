به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسيني ظهر چهارشنبه در جلسه معارفه خود در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد گفت: بر اساس قانون اساسي، سند چشم انداز، سند تحول، بيانات رهبري و برنامه هاي رياست جمهوري پيش خواهم رفت.

وي تصريح كرد: تعادل، تكامل ايجاد مي كند و من به مشاركت فراگير همه اجزا و اركان آموزش و پرورش معتقدم و رابطه ام با ساير نهادها تداخلي نخواهد بود.

خیران مدرسه ساز را به مشارکت با نظام تعلیم و تربیت فرا می خوانم

وي اظهار داشت: مردم، معلمان،2500 خير مدرسه ساز و تمام اركان مرتبط با نظام تعليم و تربيت را به مشاركت فرا مي خوانم، مشاركتي که واقعي و فراگير نه شعاري و عرضه محور باشد.

وي با بيان اين كه مالزي پس از انتصاب وزير آموزش و پرورش به نخست وزيري به بهترين كشور داراي رفاه اجتماعي تبديل شد، افزود: آموزش و پرورش كليد توسعه است و مدرسه كليد اساسي آموزش و پرورش، معلم نيز پيشرو نظام تعليم و تربيت و كليد رشد كشور است.

توسعه مدارس روستایی و نمونه هاي دولتي در راس كار

وي با بيان اينكه جامعه از بي عدالتي رنج مي برد، اذعان داشت: توسعه مدارس روستا مركزي، مدارس توجيهي، شبانه روزي و نمونه هاي دولتي در راس كار من است.

حسيني با اشاره به اين كه آموزش و پرورش راحت ترين و ساده ترين راه براي رفع فقر است، ا ظهار داشت: من در سازمان شيشه اي خواهم نشست و اطلاعات خواهم داد نه كلبه اي دور و غير قابل دسترس كه آفت رشد سازمان است.

مدير كل آموزش و پرورش افزود: دادن اطلاعات شفاف، خردمندانه همراه با عقلانيت، ارزشي است و عنصر نفي از بلاياي سازمان است.

وي پيام اصلي خود را همدلي و همگرايي دانست و گفت: آموزش و پرورش پروسه است و نه پروژه، هم اكنون اهداف حيات طيبه مقدس اما روش هاي تحقق آن مقدس نيستند.

معاون امنيتي سياسي استاندار خراسان رضوي نيز در اين مراسم بيان كرد:مديران بايد در حق، ميانه روبوده از افراط و تفريط بپرهيزندو در عدل پيشرو باشند.

وي تغيير و تحول را لازمه وجود انسانها دانست و گفت: مسئولان بايد در خوف و رجا باشند و شاخصهاي خدمت را آويزه گوش کنند.

گفتني است: در اين مراسم به محمد تقي فخريان مدير كل اسبق آموزش و پرورش از سوي وزير، استاندار و اهالي تعليم و تربيت استان هدايا و لوح تقدير، اهدا شد.