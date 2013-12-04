۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۸

پاسخ پژمان جمشیدی به سوال‌های بهاره رهنما در "پرانتز باز"

پژمان جمشیدی بازیگر مجموعه "پژمان" که این روزها خبر حضورش در اثری نمایشی منتشر شده، قرار است به سوال‌های بهاره رهنما در برنامه رادیویی "پرانتز باز" به تهیه کنندگی مارال دوستی پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه زنده رادیویی "پرانتز باز" ویژه برنامه "سوال باز" از این هفته با حضور هنرمندان حوزه های مختلف و شنوندگان علاقمند، به صورت زنده در مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران روی آنتن می‌رود.

این برنامه ساعت 19 هر 5شنبه اجرا می شود و هنرمندان عرصه های مختلف در حضور شنوندگان به سوال و جواب می نشینند. در اجرای این هفته برنامه "سوال باز" که ساعت 19 روز 14 آذرماه انجام می شود بهاره رهنما سوال‌های شنوندگان را از پژمان جمشیدی می پرسد.

شنوندگان می توانند سوال‌های خود را از پژمان جمشیدی با ذکر نام برنامه "سوال باز" از طریق شماره پیامک 300001075 ارسال کنند. همچنین علاقمندان به حضور در این برنامه و مشاهده ضبط زنده رادیویی "سوال باز" نیز می توانند ساعت 18:30 روز 14 آذرماه به مرکز مشارکت های فرهنگی هنری واقع در میدان ولی عصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز، نرسیده به فلسطین، شماره 28 مراجعه کنند.
 

