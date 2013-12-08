به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون میزبان مسئولین عالیرتبه وزارت اطلاعات، متخصص در حوزه تهدیدات امنیتی تلفنهای همراه، لپتاپ، کامپیوتر و سایر وسایل و ابزار الکترونیکی بود.
وی افزود: یکی از کانالهای مهم تهدیدات امنیتی که امروزه از طریق سازمانهای جاسوسی قدرتهای سلطهگر و از جمله منافقین دنبال ،میشود شنود، تخلیه اطلاعات، انتقال اطلاعات و حتی عملیات هک نمودن سیستمهای الکترونیکی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: سوژه اینگونه سیستمها و سازمانهای جاسوسی شخصیتهای مهم و مؤثر، جایگاههای سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند که باید نهایت دقت و توجه صورت پذیرد تا به هیچ وجه سازمانهای جاسوسی نتوانند اطلاعات کسب کنند.
نقوی ادامه داد: امروزه تلفنهای همراه حتی در حالت خاموش آسانترین وسیله برای کسب اطلاعات و اخبار است و متأسفانه گاهی اخبار و اسناد طبقهبندی شده از این طریق به دست سیستم جاسوسی میافتد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تصریح کرد: در ادامه این جلسه، نشست مشترک کمیتههای سیاست خارجی و امنیت برای بررسی موضوع «کردستان سوریه» برگزار شد و کمیته بسیج نیز به منظور بررسی طرح «بسیج رسانه» تشکیل جلسه داد.
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