دوره آموزشی آمادگی و تجهیزات عملیات بانوان در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی اکبری» شامگاه یکشنبه در گرگان گفت: نخستین دوره آموزشي آمادگی و تجهیز برای عملیات ((MPA ویژة اعضای بانوان تیمهاي واکنش سریع (ايثار) برای آمادگی حوادث بینالمللی به میزبانی استان گلستان برگزار خواهد شد از ظرفیتهای بومی و منطقهای خودمان استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: جمعیت هلال احمر قصد دارد در منطقه روستای درازنو استان گلستان پایگاه امداد و نجات کوهستان را راهاندازی کند و زمین آن از طریق خیران منطقه اهدا شده است.
اکبری گفت:استان گلستان در موضوع داوطلبی استان خاصی است و تعدد و تنوع قومیتها در گلستان یک ظرفیت و فرصت مناسبی را برای هلال احمر ایجاد کرده است.
مدیر کل جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: استان گلستان بالاترین تراکم داوطلب را نسبت به جمعیت در کشور دارا است و در حال حاضر در سطح این استان 85 هزار داوطلب رسمی جمعیت هلال احمر وجود دارد و در سامانه هلال احمر ثبت شدهاند.
اکبری افزود: ما در تمام اقشار جامعه داوطلب داریم که کانون غنچههای هلال، کانونهای دانشآموزی، کانونهای دانشجویی، کانونهای داوطلبی روستایی، کانونهای طلاب و روحانیون، کانونهای کارگری، پایگاههای داوطلبی مساجد و ادارات، کانونهای جوانان در غالب آزاد بخشی از آنها است که اعضای این کانونها با برگزاری انتخابات انتخاب میشوند و با توجه به ظرفیتسازی که در استان صورت گرفته در حال حاضر برای تمامی حوادث آمادهایم.
وی با اشاره به وجود نجاتگران تخصصی در جمعیت هلالاحمر استان گلستان گفت: این بالاترین درجه داوطلبی است که در هلالاحمر وجود دارد و در حال حاضر بیش از 4 هزار نجاتگر تخصصی در هلالاحمر استان داریم و این درجه معادل مدرک لیسانس دانشگاهی است.
اکبری گفت: جمعیت هلال احمر استان گلستان با کمک این داوطلبان و نجاتگران تخصصی عملیاتهای مختلفی را فرماندهی کرده و استان گلستان در ورزقان، سیل پاکستان و عملیاتهای ملی و بینالمللی عملیاتهای مختلفی را فرماندهی و هدایت کرده است.
مدیر کل جمعیت هلال احمر گلستان تصریح کرد: ما در حوزه داوطلبی غیر از جوانب مهارتی که نیاز است داوطلب مهارتهای مختلف را سپری کند و به میزان مناسب به پاسخگویی در حوادث برسد به تمام جوانب زندگی یک داوطلب نیز توجه خواهیم کرد.
اکبری اظهار داشت: دانشگاه علمی و کاربردی هلال را برای توجه به وضعیت تحصیلی داوطلبان و امدادگران خود راهاندازی کردیم و در حال حاضر 400 دانشجو در 25 رشته در حال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: داوطلبان استان گلستان طراحی رباتهای امدادگر و نجاتگر را انجام دادهاند و در جشنواره علم تا عمل ربات زیردریایی امداد و نجات ساخته داوطلبان استان گلستان به نمایش درآمد و به عنوان ربات ملی انتخاب شد.
اکبری تاکید کرد: اخیرا یکی از تیمهای امداد و نجات استان را به کشور هلند اعزام کردیم که در این اعزام ربات انساننمای امداد و نجات توسط امدادگران ما به نمایش درآمد و رتبه دوم را کسب کردند.
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