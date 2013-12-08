دوره آموزشی آمادگی و تجهیزات عملیات بانوان در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتبی اکبری» شامگاه یکشنبه در گرگان گفت: نخستین دوره آموزشي آمادگی و تجهیز برای عملیات ((MPA ویژة اعضای بانوان تیمهاي واکنش سریع (ايثار) برای آمادگی حوادث بین‎المللی به میزبانی استان گلستان برگزار خواهد شد از ظرفیت‎های بومی و منطقه‎ای خودمان استفاده خواهیم کرد.



وی افزود: جمعیت هلال احمر قصد دارد در منطقه روستای درازنو استان گلستان پایگاه امداد و نجات کوهستان را راه‎اندازی کند و زمین آن از طریق خیران منطقه اهدا شده است.

اکبری گفت:استان گلستان در موضوع داوطلبی استان خاصی است و تعدد و تنوع قومیت‎ها در گلستان یک ظرفیت و فرصت مناسبی را برای هلال احمر ایجاد کرده است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: استان گلستان بالاترین تراکم داوطلب را نسبت به جمعیت در کشور دارا است و در حال حاضر در سطح این استان 85 هزار داوطلب رسمی جمعیت هلال احمر وجود دارد و در سامانه هلال احمر ثبت‎ شده‎اند.

اکبری افزود: ما در تمام اقشار جامعه داوطلب داریم که کانون غنچه‎های هلال، کانون‎های دانش‎آموزی، کانون‎های دانشجویی، کانون‎های داوطلبی روستایی، کانون‎های طلاب و روحانیون، کانون‎های کارگری، پایگاه‎های داوطلبی مساجد و ادارات، کانون‎های جوانان در غالب آزاد بخشی از آنها است که اعضای این کانو‎ن‌ها با برگزاری انتخابات انتخاب می‎شوند و با توجه به ظرفیت‎سازی که در استان صورت گرفته در حال حاضر برای تمامی حوادث آماده‎ایم.

وی با اشاره به وجود نجاتگران تخصصی در جمعیت هلال‎احمر استان گلستان گفت: این بالاترین درجه داوطلبی است که در هلال‎احمر وجود دارد و در حال حاضر بیش از 4 هزار نجاتگر تخصصی در هلال‎احمر استان داریم و این درجه معادل مدرک لیسانس دانشگاهی است.

اکبری گفت: جمعیت هلال احمر استان گلستان با کمک این داوطلبان و نجاتگران تخصصی عملیات‎های مختلفی را فرماندهی کرده و استان گلستان در ورزقان، سیل پاکستان و عملیات‎های ملی و بین‎المللی عملیات‎های مختلفی را فرماندهی و هدایت کرده است.

مدیر کل جمعیت هلال احمر گلستان تصریح کرد: ما در حوزه داوطلبی غیر از جوانب مهارتی که نیاز است داوطلب مهارت‎های مختلف را سپری کند و به میزان مناسب به پاسخگویی در حوادث برسد به تمام جوانب زندگی یک داوطلب نیز توجه خواهیم کرد.

اکبری اظهار داشت: دانشگاه علمی و کاربردی هلال را برای توجه به وضعیت تحصیلی داوطلبان و امدادگران خود راه‎اندازی کردیم و در حال حاضر 400 دانشجو در 25 رشته در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: داوطلبان استان گلستان طراحی ربات‎های امدادگر و نجاتگر را انجام داده‎اند و در جشنواره علم تا عمل ربات زیردریایی امداد و نجات ساخته داوطلبان استان گلستان به نمایش درآمد و به عنوان ربات ملی انتخاب شد.

اکبری تاکید کرد: اخیرا یکی از تیم‎های امداد و نجات استان را به کشور هلند اعزام کردیم که در این اعزام ربات انسان‎نمای امداد و نجات توسط امدادگران ما به نمایش درآمد و رتبه دوم را کسب کردند.