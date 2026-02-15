به گزارش خبرنگار مهر، در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس در دور برگشت رقابت های لیگ برتر که با ۲ پیروزی و تحمل ۴ باخت همراه بوده است، پیمان حدادی صبح امروز جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کرد.

در این نشست مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بی پرده از نارضایتی باشگاه نسبت به نتایج تیم گفت و خواستار اعلام رسمی به اوسمار ویه را سرمربی تیم در این باره شد تا مرد برزیلی شماره یک نیمکت پرسپولیس در جریان این موضوع قرار بگیرد.

حدادی اعلام کرده است به هیچ وجه راضی نیست و روند فعلی نتیجه گیری پرسپولیس هم به هیچ عنوان مورد قبول مدیریت و هواداران نیست و ادامه چنین عملکردی تحمل نخواهد شد. پرسپولیس برای قهرمانی بسته شده است، نه برای توجیه شکست‌های متوالی و از دست دادن امتیازات حساس.

در عین حال باشگاه پرسپولیس قرار است عصر امروز مطابق تعهد حرفه‌ای، حمایت خود و هیئت مدیره از کادرفنی را اعلام کند تا فرصت جبران فراهم باشد، اما در حقیقت این حمایت نامحدود و بدون شرط نخواهد بود. همچنین طبق مفاد قرارداد، اعمال بندهای انضباطی و جرایم پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شده است.