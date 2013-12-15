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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

«اسرار آفرینش» راهی برای شناخت خداوند

«اسرار آفرینش» راهی برای شناخت خداوند

کتاب «اسرار آفرینش» در صدد یادآوری این حقیقت مهم است که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است؛ اینکه «آنچه در آسمان‌ها و زمین است، خداوند را تسبیح می‌گوید... او راست فرمانروایی آسمان‌ها و زمین که زنده می‌دارد و می‌میراند و او برهر کاری توانست...»

به گزارش خبرنگار مهر، خداوند متعال در کلام خود، قرآن کریم بارها و بارها از ما خواسته است که در آفرینش جهان اندیشه کنیم. بی‌شک این اندیشه راهگشای ما برای درک هدف از خلقت آفرینش و شناخت بهتر آفریدگار بی‌همتای آن است.

«اسرار آفرینش» نوشته هارون یحیی با ترجمه علیرضا عیاری ما را با شگفتی‌های خلقت آشنا می‌کند و با خالقی که تمامی انسان‌ها را از عدم آفریده و نعمت‌هایی را در اختیارشان گذاشته که آدم‌ها یا از وجود آن آگاه هستند یا در ناآگاهی به سر می‌برند.

خداوند با دانش بی‌کران خود، نظام‌هایی آفریده که انسان‌ها قادر به درک آن نیستند. زیرا هنوز به جزئیات آن پی نبرده‌اند اما وظیفه ما انسان‌هاست که به‌خاطر نعمت‌های بی‌چون و چرای خداوند سپاسگزار او باشیم.

کتاب «اسرار آفرینش»، در صدد یادآوری این حقیقت مهم است که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده و آن این‌که:«آنچه در آسمان‌ها و زمین است، خداوند را تسبیح می‌گوید... او راست فرمانروایی آسمان‌ها و زمین که زنده می‌دارد و می‌میراند و او برهر کاری توانست...»

در این کتاب به زیبایی موجود در آفرینش آسمان و زمین اشاره شده و نظمی که در نظام هستی وجود دارد. هر بخش از این کتاب به آیه یا آیاتی از کلام خداوند مزین شده است.

«اسرار آفرینش» نوشته هارون یحیی با ترجمه علیرضا عیاری از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برای گروه سنی «د» و «ه» به چاپ دوم رسیده است.

کد مطلب 2196044

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