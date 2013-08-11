«پاهای تو منهای يك» قدم به بازار کتاب گذاشت

مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این اثر اظهار داشت: «پاهای تو منهای يك» مجموعه شعر سپيد براي نوجوانان است که توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.
احمدی ادامه داد: فضاي کلّیِ «پاهاي تو منهای يك»، با نگاهی متفاوت به موضوع دفاعمقدس و با رويكردی اجتماعی، دغدغههای نوجوانانی را بيان میكند كه در فضای پس از آن سالهای پرخاطره و پرمخاطره، باليدهاند و با مسائل بسياری روبرو بودهاند.
وی افزود: در بخشهایی از این کتاب، به نگاههای کلیشهای به حوزه دفاع مقدس و ایثارگران، نگاهی انتقادی داشتهام.
شاعرِ «پاهای تو منهای يك» اظهار داشت: اين كتاب، به لحاظ فرم و محتوا، بهگونهای است كه مخاطب بزرگسال هم میتواند با آن ارتباط برقرار كند.
احمدی همچنین خاطرنشان کرد: شعرهای مرا در صفحات این کتاب، تصویرگریِ «حسن موسوی» همراهی کرده که به گمان من، تصاویر دیدنی و خلاقانهای آفریده است.
«پاهای تو منهای يك» با شمارگان 5000 نسخه، توسط كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كشور به بازار کتاب آمده است.
«مجتبی احمدی» متولد 1360 کرمان و فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی است. نخستین مجموعه شعر او با عنوان «درختان بیتاب» در سال 1390 توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار کتاب شد و مجموعه شعر «ادامه آفتاب» را نیز در سال 1391 در همین انتشارات گردآوری کرده است. احمدی همچنین مجموعهشعر طنز «ایمان بدون نون» و نیز کتاب پژوهشی «بررسی طنز در شعر پنج شاعر معاصر ایران» را نیز در دست انتشار دارد.
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