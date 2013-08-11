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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

«پاهای تو منهای يك» قدم به بازار کتاب گذاشت

«پاهای تو منهای يك» قدم به بازار کتاب گذاشت

مجموعه‌ شعر سپید نوجوانانه مجتبی احمدی با عنوان «پاهای تو منهای يك» منتشر شد.

مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این اثر اظهار داشت: «پاهای تو منهای يك» مجموعه‌ شعر سپيد براي نوجوانان است که توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.

احمدی ادامه داد: فضاي کلّیِ «پاهاي تو منهای يك»، با نگاهی متفاوت به موضوع دفاع‌مقدس و با رويكردی اجتماعی، دغدغه‌های نوجوانانی را بيان می‌كند كه در فضای پس از آن سال‌های پرخاطره و پرمخاطره، باليده‌اند و با مسائل بسياری روبرو بوده‌اند.

وی افزود: در بخش‌هایی از این کتاب، به نگاه‌های کلیشه‌ای به حوزه‌ دفاع مقدس و ایثارگران، نگاهی انتقادی داشته‌ام.

شاعرِ «پاهای تو منهای يك» اظهار داشت: اين كتاب، به لحاظ فرم و محتوا، به‌گونه‌ای است كه مخاطب بزرگسال هم می‌تواند با آن ارتباط برقرار كند.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: شعرهای مرا در صفحات این کتاب، تصویرگریِ «حسن موسوی» همراهی کرده که به گمان من، تصاویر دیدنی و خلاقانه‌ای آفریده است.

«پاهای تو منهای يك» با شمارگان 5000 نسخه، توسط كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كشور به بازار کتاب آمده است.

«مجتبی احمدی» متولد 1360 کرمان و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی‌ ارشد رشته‌ زبان و ادبیات فارسی است. نخستین مجموعه‌ شعر او با عنوان «درختان بی‌تاب» در سال 1390 توسط انتشارات سوره‌ مهر منتشر و راهی بازار کتاب شد و مجموعه‌ شعر «ادامه‌ آفتاب» را نیز در سال 1391 در همین انتشارات گردآوری کرده است. احمدی همچنین مجموعه‌شعر طنز «ایمان بدون نون» و نیز کتاب پژوهشی «بررسی طنز در شعر پنج شاعر معاصر ایران» را نیز در دست انتشار دارد.

کد مطلب 2113127

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