علی دایی در پرونده قهرمانی تبرئه شد/ تکلیف داور محروم مشخص نشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال عصر امروز چهارشنبه میزبان علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بود ساعاتی پس از حضور دایی در فدراسیون فوتبال رای بخشیده شدن سرمربی پرسپولیس صادر شد. در این حکم تاکید شده که دایی در مورد پرونده محسن قهرمانی تبرئه شده است.

رای صادره از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی علی دایی سرمربی باشگاه پرسپولیس با وکالت عسکری پیش بین نسبت به دادنامه قطعیت یافته مورخه 17/9/92 صادره از کمیته استیناف که به موجب آن ضمن رد اعتراض دایی نسبت به دادنامه شماره 442 مورخ 16/7/92 صادره از کمیته انضباطی که به موجب آن به لحاظ ارتکاب به تخلف مصاحبه توهین آمیز نسبت به تیم مقابل( تیم فوتبال باشگاه مبارکه سپاهان اصفهان )به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود به استناد بند 2 ماده 23 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم شده، با دقت در محتویات پرونده و لایحه دفاعیه وکیل وی که مستدعی اعاده دادرسی و ارائه مدارک و مرور متن مصاحبه نامبرده در جلسه رسانه ای و توضیحات تکمیلی دایی و همچنین مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران در دو جلسه مورخ 26/9/92 و 27/9/92 مبنی بر اینکه مخاطب اظهارات مورد نظر هرگز تیم فوتبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نبوده و حتی مستقیما به داور مسابقه هم اظهار نظری نشده که شماره حساب وی یا رفقایش را نمی دانم بلکه در جواب سوال خبرنگار اعلام شده که شماره حساب کسی را نمی دانم و نظر به اینکه دفاعیات مذکور به حکم مدارک ارائه شده موجه بوده و استنباط قضایی اعضای کمیته استیناف از اظهارات وی، موافق ادعای علی دایی و معطوف نبودن به باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است، بنابراین با عنایت به اینکه پرونده متشکله هم صرفا بنا به شکایت باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، به جریان افتاده و با تذکر به اینکه رسیدگی به اتهامات اظهارات، خلاف واقع نسبت به داور مسابقه ملازم با رسیدگی به پرونده اتهامی داور مربوطه و اثبات بی گناهی و برائت وی از اتهامات نسبت داده شده دارد.

در نتیجه به استناد ماده 29 آئین نامه انضباطی، کمیته استیناف ضمن نقض رای موضوع اعاده دادرسی و نیز رای موید به آن صادره از کمیته انضباطی، حکم برائت متقاضی اعاده دادرسی(علی دایی)را صادر و اعلام می کند. حکم صادره قطعی است.