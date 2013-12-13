به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی دایی عصر جمعه پس از برد شش بر صفر تیمش مقابل مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در چارچوب لیگ برتر فوتبال گفت: امروز بازیکنان پرسپولیس مزد زحمات و تیز هوشی خود را در شهری گرفتند که پیش از این همیشه برای نتیجه گرفتن در آن مشکل داشتند.



وی در ادامه افزود: ما از موقعیت‌های خود استفاده کردیم و فوتبال نیز چنین طبیعتی دارد یک روز یک تیم با گل‎های زیاد می برد و یک روز هم احتمال دارد بازی را واگذار کند.



وی در خصوص صحبتهای صورت گرفته در خصوص تنبیه نشدنش پس از رای صادر شده و محرومیتش گفت: چون قبل از بازی با مس کرمان بود و پرسپولیس برایم اهمیت بالاتری نسبت به این رای داشت برنامه ای که در آن چنین صحبتهایی مطرح شده بود را ندیدم اما این مسئله را پیگیری خواهم کرد.



دایی افزود: اما نه ایشان و بلکه بزرگ‎تر از صالحی نیز نمی تواند چنین حرفی در خصوص علی دایی بزند و هر کس باید در حد خودش حرف بزند.



سرمربی پرسپولیس گفت: اگر من مواردی را مطرح کردم در خصوصش مدارک و مستندات لازم را هم دارم و در هفته جاری این مساله را پیگیری می کنم و شما هم خواهید دید حق به من خواهد رسید.



وی ادامه داد: علی دایی حرف حق زده و به همین دلیل هم محروم شده است اما سوال اینجاست چرا افراد دیگری که تند تر از من حرف زدند جریمه نمی شوند. اینها دایی را محروم نکردند بلکه به پرسپولیس و میلیون‎ها نفر هوادارش ضربه زدند.





دایی در خصوص نحوه بازی بازیکنانش نیز گفت: ما گل زود هنگامی مقابل مس کرمان زدیم و همین گل شیرازه مس را به هم ریخت اما این نتیجه به این دلیل روی داد که روز خوب پرسپولیس بود و بازیکنان ما هم از تمام موقعیت ها به خوبی استفاده کردند.



وی افزود: در بین دو نیمه هم نکاتی را به بازیکنان گوشزد کردم که به خوبی در زمین اجرا شد و نتیجه اش این پیروزی شد.



دایی در خصوص داوری هم گفت: به نظر من امروز یکی از روزهای خوب داوری ایران بود و داور قاطعانه سوت زد.



وی گفت: فوتبال مملو از اتفاق است. ما معمولا در کرمان خوب نتیجه نمی گرفتیم همین سال گذشته بود که با راه آهن چهار گل در کرمان دریافت کردم اما امروز روز مس کرمان نبود.

