به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر سایپا البرز که عصر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه بازی‌ها سخت بود و سایپا هم تیم خوبی است. این تیم در فصل جاری نتایجی گرفته است که نشان دهنده عملکرد خوب این تیم است.

وی ادامه داد: برای اینکه شکست بازی رفت را جبران کنیم، تمرینات خوبی را انجام دادیم و بازیکنان از همه نظر آماده هستند تا 3 امتیاز این بازی را بدست آورند. سایپا تیم بزرگ و بازیکنان و مربی مطرح دارد اما هدف‌مان 3 امتیاز است تا جایگاه‌همان در صدر جدول را تثبیت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به غیبت امید عالیشاه در این بازی به دلیل مصدومیت، در مورد تغییرات مدیریتی در باشگاه تاکید کرد: کاری به مسائل مدیریتی باشگاه ندارم، من سرمربی هستم و مدیران باشگاه باید خودشان در این خصوص جواب دهند. هر موقع شایعه به واقعیت تبدیل شد، می‌توانید در این خصوص از من سوال کنید. به من ربطی ندارد که پروین نامه داده است یا نه زیرا این مسائل تنها تمرکز من را به هم می‌ریزد.

دایی در مورد اینکه به ثمر رساندن 6 گل برابر مس کرمان باعث غرور بازیکنان و عملکرد نامطلوب‌شان برابر سایپا نمی‌شود؟، اظهار کرد: هر تیمی که 6 گل بزند، آیا باید دچار غرور شود؟، ممطمئنا ما همان شب تمام مسائل را فراموش کردیم و بازی با مس کرمان برای‌مان تمام شده است. ما تمرینات سختی را پشت سرگذاشتیم تا برای این بازی آماده شویم.