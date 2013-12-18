  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

علی دایی تاکید کرد:

نامه نگاری پروین به من مربوط نیست/ هدف‌مان جبران باخت و صدرنشینی است

نامه نگاری پروین به من مربوط نیست/ هدف‌مان جبران باخت و صدرنشینی است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد به خبرهای مطرح شده در مورد تغییرات مدیریتی در این باشگاه کاری ندارد. وی همچنین گفت: به من ربطی ندارد که پروین نامه داده است یا نه زیرا این مسائل تنها تمرکز من را به هم می‌ریزد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر سایپا البرز که عصر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه بازی‌ها سخت بود و سایپا هم تیم خوبی است. این تیم در فصل جاری نتایجی گرفته است که نشان دهنده عملکرد خوب این تیم است.

وی ادامه داد: برای اینکه شکست بازی رفت را جبران کنیم، تمرینات خوبی را انجام دادیم و بازیکنان از همه نظر آماده هستند تا 3 امتیاز این بازی را بدست آورند. سایپا تیم بزرگ و بازیکنان و مربی مطرح دارد اما هدف‌مان 3 امتیاز است تا جایگاه‌همان در صدر جدول را تثبیت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به غیبت امید عالیشاه در این بازی به دلیل مصدومیت، در مورد تغییرات مدیریتی در باشگاه تاکید کرد: کاری به مسائل مدیریتی باشگاه ندارم، من سرمربی هستم و مدیران باشگاه باید خودشان در این خصوص جواب دهند. هر موقع شایعه به واقعیت تبدیل شد، می‌توانید در این خصوص از من سوال کنید. به من ربطی ندارد که پروین نامه داده است یا نه زیرا این مسائل تنها تمرکز من را به هم می‌ریزد.

دایی در مورد اینکه به ثمر رساندن 6 گل برابر مس کرمان باعث غرور بازیکنان و عملکرد نامطلوب‌شان برابر سایپا نمی‌شود؟، اظهار کرد: هر تیمی که 6 گل بزند، آیا باید دچار غرور شود؟، ممطمئنا ما همان شب تمام مسائل را فراموش کردیم و بازی با مس کرمان برای‌مان تمام شده است. ما تمرینات سختی را پشت سرگذاشتیم تا برای این بازی آماده شویم.

وی اضافه کرد: فوتبال همیشه روی خوش خودش را به ما نشان نمی‌دهد و اگر سعی و تلاش نکنید و مغرور شوید، ضررر می‌کنید. تیم بازی خوبی را که در کرمان انجام داد و اجازه نمی‌دهیم خلالی در این بازی خوب ایجاد شده و یک حادثه باعث شود این روند خوب ادامه پیدا نکند.

فیرات اعلام کرد داور بازی پرسپولیس - سایپا تحت فشار است. شما در مورد این صحبت چه نظری دارید؟. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش گفت: این صحبت فیرات است و قصاص قبل از جنایت درست نیست. ما بعد از جنایت که حرف می‌زنیم، گردن‌مان را می‌زنند و اینکه ایشان صحبتی را مطرح کرده، خودش باید پاسخگوی آن باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:20 دقیقه روز پنجشنبه 28 آذرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2198372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه