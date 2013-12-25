9 تعاونی فرش در استان همدان فعالیت دارند/ فعالیت شش هزارو 425 نفر در حوزه قالیبافی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بابایی صبح چهارشنبه در نشست کمیته فرش استان همدان در سالن شهدای فرمانداری شهرستان نهاوند اظهار داشت: 9 تعاونی فرش در استان همدان مشغول به غعالیت هستند که مدیریت و نظارت اتحادیه فرش در سطح استان همدان بر بر عهده دارند.

بابایی گفت: در حال حاضر در سطح کشور بیش از 9 میلیون نفر و در سطح استان همدان بیش از 55 هزار نفر در صنعت فرش صنعتی و دست باف فعالیت دارند.

وی استان همدان را سرشار از ظرفیت و پتانسیل قوی در زمینه توسعه و گسترش صنعت و هنر فرش یافی عنوان کرد و گفت: فرش با توجه به برآورده های کارشناسی بین 60 تا 70 درصد افزایش ارزش افزوده دارد.

رئیس اداره فرش استان همدان عنوان کرد: تولید فرش کم هزینه است و تمام مواد اولیه آن در داخل کشور تهیه و وجود دارد و نیروی انسانی آن نیز به وفور در کشوریافت می شود، در تولید یک قطعه فرش اصلا نیازی به کمک و مواد اولیه کشورهای خارجی نیست اما فرش ایرانی صد در صد ارزش صاداراتی دارد.

احمد علی بابایی بیان داشت: از ابتدای سال 90 تا نیمه اول سال جاری یازده هزارو 197 فقره مجوز مشاغل خانگی در حوزه قالیبافی توسط اداره فرش و اداره کارو تعاون و رفاه استان همدان صادر شده است.

شش هزارو 425 نفر در شهرستان نهاوند در حوزه قالیبافی فعالیت دارند

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در این جلسه اظهار داشت: شش هزارو 425 نفر در شهرستان نهاوند در حوزه قالیبافی فعالیت دارند که از این تعداد سه هزارو 800 نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مجتبی مولوی گفت: شهرستان نهاوند دارای پنج کارگاه فعال قالیبافی است که 20 الی 200 نفر تحت پوشش و نظارت کارگاه های قالیبافی به صورت غیر متمرکز در این کارگاه ها فعالیت می کنند.

مولوی ادامه داد: شهرستان نهاوند در زمینه تولید فرش دستباف دارای پتانسیل و ظرفیت بیشماری است و فرش دستبافت نهاوند دارای آوازه کشوری و جهانی است که از برندهای معروف آن می توان به عشوند، گل حیدر(سالاری) و لچک سفید اشاره کرد.

وی افزود: بیشتر بافت های فرش دستباف در شهرستان نهاوند به صورت دو زرع و یک زرع و نیم تولید می شود و 99 درصد تولیدات فرش دستباف نهاوند از طریق اتحادیه مرکزی فرش تهران به کشورهای آمریکا، کاندا، آلمان و کشورهای عربی صادر می شود.

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه توسعه کارگاه های فرش بافی امروزه نقش محوري و بارزي در سياست هاي اقتصادي و صنعتي بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايفا مي کند، ابراز داشت: به همين منظور و در استاي سياست هاي سازمان صنايع کوچک ومشاغل خانگی پس از شناسايي ظرفیت تولید فرش شهرستان جلسه کمیته فرش استان در نهاوند برگزار شد.

مجتبی مولوی گفت: علاوه بر تشکیل این جلسه برای بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت فرش در نهاوند يکسري برنامه هاي عملياتي استراتژي توسعه بازار، تامين مواد اوليه، توليد با کيفيت و استاندارد و استراتژي عمومي براي توسعه حوزه فرش دستباف و صنعتی در شهرستان نهاوند منظور شده است.