  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

پیروزی المپیاکوس با درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان

پیروزی المپیاکوس با درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان

تیم فوتبال المپیاکوس با درخشش مهاجم ایرانی خود مقابل آستراس به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و آستراس در هفته هفدهم سوپرلیگ یونان شامگاه چهارشنبه ۱۵ بهمن و از ساعت ۲۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود سرخ و سفید های بندر پترائوس خاتمه یافت.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس در قیاب ایوب الکعبی از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و در دقیقه ۲۷ روی پاس دنیل پودنس موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

همچنین در دقیقه ۵۹ طارمی در تقش سازنده گل ظاهر شد و با پاس او ژلسون مارتینز موفق شد گل سوم را به ثمر برساند. گل اول این تیم را هم دنی گارسیا وارد دروازه آستراس کرد.

با سه امتیاز این بازی المپیاکوس ۴۶ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و تیم آستراس هم با ۱۳ امتیاز در مکان سیزدهم ایستاد.

کد مطلب 6740071
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها