پیروزی المپیاکوس با درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و آستراس در هفته هفدهم سوپرلیگ یونان شامگاه چهارشنبه ۱۵ بهمن و از ساعت ۲۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود سرخ و سفید های بندر پترائوس خاتمه یافت.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس در قیاب ایوب الکعبی از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و در دقیقه ۲۷ روی پاس دنیل پودنس موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

همچنین در دقیقه ۵۹ طارمی در تقش سازنده گل ظاهر شد و با پاس او ژلسون مارتینز موفق شد گل سوم را به ثمر برساند. گل اول این تیم را هم دنی گارسیا وارد دروازه آستراس کرد.

با سه امتیاز این بازی المپیاکوس ۴۶ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و تیم آستراس هم با ۱۳ امتیاز در مکان سیزدهم ایستاد.