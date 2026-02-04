خلیلی به مدال طلا رسید/ دو کشتی گیر ایران به مدال برنز رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده‌بندی و فینال ۶ وزن اول کشتی آزاد رنکینگ جهانی کرواسی امشب پیگیری شد که نمایندگان کشورمان برای کسب مدال روی تشک رفتند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم که میلاد ولی‌زاده در دور نخست به مصاف روبرتی دینگیاشویلی از گرجستان رفت که ۱۱ بر صفر پیروز شد. وی دور بعد با لیام کرونین از آمریکا مبارزه کرد که ۹ بر ۳ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

والی‌زاده در این مرحله ۱۰ بر صفر مغلوب حریفی از مکزیک شد و به رده‌بندی رفت.

والی‌زاده در رده‌بندی با سونیل تودکار از هند کشتی گرفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و مدال برنز گرفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم رضا مومنی به مصاف آستین دیسانتو از آمریکا ۱۱-۱۱ پیروز شد. وی در ادامه به مصاف امان از هند رفت که ۱۲ بر ۲ باخت. وی در آخرین کشتی به مصاف گئورگی گونیاشویلی از گرجستان رفت که با برتری ۱۰ بر صفر مدال برنز گرفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، پیمان نعمتی در دور اول با نیکا زاکاشویلی از گرجستان کشتی گرفت که ۹ بر صفر برد. وی در دور بعد به مصاف زولتان میزسی از مجارستان رفت که ۶ بر ۴ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. نعمتی در این مرحله خالیدوف از مجارستان را ۴ بر ۲ از پیش رو برداشت و فینالیست شد. وی در فینال در نصاف با سوجیت از هند و دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان ۳ بر صفر شکست خورد و نقره گرفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی، در دور اول با پاتریک اولنزین از لهستان کشتی گرفت که ۱۳ بر صفر پیروز شد. وی دور بعد به مصاف یان پارکر از آمریکا رفت که ۹ بر ۳ به برتری رسید و به نیمه‌نهایی راه یافت. وی در ادامه حریف هندی خود را ۱۰ بر صفر مغلوب کرد تا به فینال برود. کرمرتلیدزه از گرجستان حریف آخر خلیلی بود که در کمتر از یک دقیقه ۱۰ بر صفر نماینده کشورمان پیروز شد و طلا گرفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کالب هنسون از آمریکا شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف گرجستانی از دور رقابت ها کنار رفت. سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۱۳ بر صفر پاتریک اولنزین از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۳ از سد یان پارکر از آمریکا گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آبهیمانیو از هند را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر آکاکی کمرتلیدزه از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.