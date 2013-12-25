آرامش اقتصادی و کاهش جرایم پس از انتخابات ریاست جمهوری/ کشف 390 تن مواد مخدر در 9 ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در نشست فصلی فرماندهان استانها اظهار داشت: خوشبختانه برگزاری انتخابات اخیر و حماسه سیاسی ــ اقتصادی باعث شد دشمنان مأیوس شده و پس از آن فضای دوستی بر جامعه حاکم شود. به حمدالله پس از این انتخابات جامعه به سمت دوقطبی شدن پیش نرفت.

وی افزود: مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید بازار از جمله عوامل افزایش سرقت، احتکار و انواع جرایم اقتصادی است. با وجود اینکه اینکه طی سالهای گذشته شاهد کاهش آمار سرقت در کشور بودیم ولی طی دو سال اخیر جرائمی این چنینی افزایش یافت. البته از ابتدای خرداد امسال و همزمان با حاکم شدن آرامش اقتصادی در کشور این روند کندتر شد و در ماه گذشته به برکت ماه محرم شاهد کاهش آمار سرقت در کشور بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آمار 9 ماهه امسال اظهار داشت: سرقت طلافروشی 18 درصد، آدم‌ربایی 3 درصد، مفاسد اخلاقی 17 درصد، سرقت از بانک 56 درصد و تجاوز به عنف 7 درصد در 9 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. مجموع دستگیریهای 9 ماهه اخیر نیز نسبت به سال قبل کاهشی 3 درصدی را نشان می دهد.

احمدی مقدم تاکید کرد: در مدت 9 ماهه اخیر، 8 درصد از میزان نارضایتی مردم از پلیس کاهش یافته و رضایتمندی مردمی از پلیس به 90 درصد رسیده است. در این مدت 390 تن انواع مواد مخدر از سوی پلیس کشف شد که نسبت به مدت مشابهه سال قبل افزایشی 10 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین در خصوص عملکرد پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز گفت: در 8 ماهه ابتدایی امسال 530 هزار خودرو شماره گذاری شد که در برابر آن شاهد کاهش 7.5 درصدی تصادفات جاده‌ای بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که به دلیل اقدامات خوب پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر قیمت انواع مواد مخدر در مرزهای غربی کشور 4.5 برابر گرانتر از قیمت آن در مرزهای شرقی است که این موضوع نشان می دهد ریسک انتقال مواد مخدر در ایران بالاست. همچنین در 9 ماهه گذشته 256 کارگاه تولید ماده مخدر شیشه منهدم شد که نسبت به سال قبل افزایشی 44 درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به جرایم مالی، کلاهبرداری، ارتشاع و تبانی اظهار داشت: این جرایم به میزان 3 درصد در 9 ماهه نخست امسال افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان به عملکرد حوزه مرزبانی اشاره کرد و گفت: عملیات های تروریستی اخیر عملکرد قابل دفاع مرزبانی را تحت‌الشعاع قرار داد و به جز این موارد شاهد افزایش عملکرد این حوزه به میزان 20 الی 30 درصد بوده ایم.