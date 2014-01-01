طرحی که با دو مصوبه دولت هم راه به جایی نبرد/ لرستان حسرت به دل بازارچه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان در سال 87 در زمره مصوبات بخش گردشگری این سفر عنوان مصوبه ای به چشم می خورد که تا دور بعدی سفر هیئت دولت عملیاتی نشد. مطابق این مصوبه ایجاد شهرک و بازارچه صنایع دستی در استان باید در دستور کار قرار می گرفت.

این روند به گونه ای پیش رفت که در سفر سوم هیئت دولت نیز دوباره این مصوبه به تصویب رسید تا شاید برای اجرایی شدن آن فرجی حاصل شود، هر چند که به نظر می رسد برای اجرای این طرح به جای مصوبه نیاز به اعتبارات لازم بود.

در جریان سفر سوم هیئت دولت به لرستان رئیس جمهوری وقت در گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به ظرفیت های لرستان در بخش صنایع دستی از جمله جاجیم و گلیم، بیان داشت: در کارگروهی که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر شد سال آینده( سال 90) بازارچه صنایع دستی در استان لرستان هم برای گردشگران و هم در راستای صادرات راه اندازی شود.

به هر روی این مصوبه همچنان علی رغم گذشت بیش از پنج سال بلاتکلیف باقی ماند تا صنایع دستی لرستان حسرت به دل بازارچه دائمی باقی بماند.

این خلاء در حوزه صنایع دستی لرستان به گونه ای محسوس است که محمد بهلولی رئیس اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان لرستان از عدم وجود بازارچه های دائمی صنایع دستی به عنوان یکی از مشکلات موجود در این بخش یاد می کند و می گوید: عدم وجود این بازارچه ها عرضه صنایع دستی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات و موانع موجود برای ایجاد و راه اندازی بازارچه صنایع دستی در خرم آباد می گوید: احداث این بازارچه در خرم آباد از مصوبات هیئت دولت است که تاکنون اجرایی نشده است.

سید قاسم قربانی معتقد است که در صورت احداث این بازارچه بزرگترین بازارچه صنایع دستی غرب کشور خواهد بود.

وی به مشکلات پیش روی اجرای این مصوبه اشاره کرده و می گوید: متاسفانه راه اندازی این بازارچه معطل 300 تا 400 میلیون تومان اعتبار است که امیدواریم با توجه و مساعدت مسئولان استان بتوان ضمن تامین این اعتبار شاهد اجرای این مصوبه بود.

بنابر این گزارش استان لرستان به لحاظ تکنیک و فن صنایع دستی در رتبه نخست کشور قرار دارد و تنوع صنایع دستی مختلف این دیار نمونه ای منحصر به فرد در دست ساخته های رنگارنگ زنان و مردان این استان است.

انواع صنایع‌دستی عشایر استان لرستان را سیاه چادر، چیت، قالی و گلیم، صنایع دستی روستایی را قالی، گلیم، رنگرزی و جاجیم‌بافی تشکیل می‌دهند و عمده صنایع دستی شهری نیز خراطی، نمدبافی، قلم زنی، ورشوسازی، قالی، موج و گلیم بافی تشکیل می دهند؛ که البته این رشته ها تنها تعدادی از دهها صنایع دستی مرسوم در استان لرستان است.

بی مهری در زمینه تامین زیرساختهای لازم برای تولید صنایع دستی، نبود بازارچه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی لرستان، عدم حمایت های دولتی از خرید صنایع دستی، کم توجهی در اختصاص تسهلات بانکی به صنعتگران، افول برخی رشته های صنایع دستی به دلیل کم توجهی به تولید و آموزش و ... تنها بخشی از مشکلاتی است که گریبان صنایع دستی استان لرستان را گرفته است.